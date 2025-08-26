Поиск

Чистая прибыль банков РФ в июле составила 397 млрд рублей

С начала года сектор заработал 2,1 трлн рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банков РФ в июле составила 397 млрд рублей после 392 млрд рублей месяцем ранее, с начала года сектор заработал 2,1 трлн рублей, что в целом соответствует прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Как отмечает регулятор, основная прибыль сократилась до 285 млрд рублей (-44 млрд рублей, -13%), несмотря на увеличение чистого процентного дохода (+54 млрд рублей, + 9%) на фоне наращивания кредитного портфеля. Снижение связано с ростом отчислений в резервы по прочим активам (+101 млрд рублей) относительно июня (тогда у банков были разовые восстановления по прочим требованиям). Резервы по кредитам при этом почти не изменились (+5 млрд рублей, +4%).

Неосновные (волатильные) доходы преимущественно от операций с валютой и дивиденды дочерних компаний почти не изменились и составили 155 млрд рублей (-7 млрд рублей).

При этом у банков сократились налоговые отчисления (-47 млрд рублей) из-за разницы в отражении доходов между бухгалтерским и налоговым учетом. Она возникла в результате положительной переоценки отдельных активов в бухгалтерском учете (в налоговой базе эта переоценка не учитывается).

Совокупный финансовый результат банковского сектора с учетом положительной переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале (118 млрд рублей, в основном ОФЗ), составил порядка 515 млрд рублей (около 640 млрд рублей в июне).

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

