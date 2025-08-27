Выручка "ВУШ Холдинга" от услуг кикшеринга в I полугодии снизилась на 14,8%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "ВУШ Холдинга" (холдинговая компания сервиса кикшеринга Whoosh) от услуг кикшеринга (исключая выручку от продаж самокатов и прочих товаров) по МСФО в I полугодии 2025 года составила 5,4 млрд рублей, на 14,8% меньше, чем годом ранее, выручка в Латинской Америке выросла в 2,7 раза, сообщила компания.

Показатель EBITDA кикшеринга в январе-июне упал в 2,7 раза - до 1 млрд рублей, а рентабельность по этому показателю сократилась до 18,8% с 43,9%.

Выручка "ВУШ Холдинга" оказалась на уровне консенсус-прогноза, составленного "Интерфаксом" (5,4 млрд рублей), а показатель EBITDA - ниже (опрошенные аналитики ожидали его на уровне 1,3 млрд рублей).

Как объясняет компания, уменьшение выручки частично объясняется временными факторами - падением количества поездок в России, связанным, в первую очередь, с погодными и макроэкономическими факторами, а также снижением средней продолжительности поездки. На динамику выручки также повлияли регулярные сбои мобильного интернета. Выручка в странах Латинской Америки возросла в 2,7 раза - до 928 млн рублей.

Показатель EBITDA в России оказался под давлением высокой себестоимости продаж, в частности - расходов на ремонт, техническое обслуживание, зарядку и перевозку самокатов, рассчитанных в сезоне на большее количество поездок, а также расходов на оплату труда, поясняет компания.

По итогам I полугодия "ВУШ Холдинга" получил чистый убыток в размере 1,9 млрд рублей против чистой прибыли в размере 259 млн рублей за аналогичный период 2024 года.

Чистый долг на конец I полугодия составил 12,9 млрд рублей, увеличившись на 2,6 млрд рублей с конца 2024 года. Соотношение чистого долга к EBITDA возросло до 2,99х с 2,0х.

По словам финансового директора Whoosh Александра Синявского, в I полугодии компания наблюдала временное сокращение необязательных трат населения на товары и услуги, от которых можно отказаться, сформированное отчасти под влиянием снижения потребительской активности.

Компания ожидает стабилизации ситуации на рынке, видит определенные улучшения спроса, однако в текущих условиях уже приняла ряд мер "по адаптации к вызовам", отметил Синявский. По его словам, меры по оптимизации расходов, которые приняла компания весной и летом, имеют отложенный эффект, но их результат будет заметен уже в отчетности III-IV кварталов.

"Мы сократили ряд операционных и административных расходов: пересмотрели бюджеты, приоритизировали проекты, которые принесут отдачу в короткие сроки, нарастили производственную мощность своего центра восстановления СИМ для продления срока эксплуатации флота. Во II и III квартале мы повысили эффективность операций: например, оптимизировали способы перевозки и перезаряда самокатов, которые хорошо масштабируются и приносят ощутимую экономию в ежедневных операциях. Мы ожидаем улучшение маржинальности бизнеса в результате принятых мер", - заявил финдиректор компании.

Основатель и гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко сообщил, что компания продолжает расширять присутствие сервиса - в этом сезоне он стал доступен еще в 11 городах и теперь работает в 71 локации по всему миру.

Операционные показатели

По данным за I полугодие, количество зарегистрированных в сервисе Whoosh аккаунтов увеличилось на 26% год к году и достигло 30,5 млн. В том числе в Латинской Америке количество аккаунтов составило 3,08 млн - в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

Число СИМ, подключенных к сервису, составило 240,1 тысячи, увеличившись на 19%. В Латинской Америке этот показатель вырос на 29% - до 10,4 тысячи.

Общее количество поездок в январе-июне составило 56,5 млн, сократившись на 10%. При этом в Латинской Америке этот показатель возрос в 2,7 раза - до 5,7 млн.

Количество поездок на активного пользователя снизилось в целом по группе на 4% - до 13, тогда как в Латинской Америке показатель вырос на 12% - до 7,4 поездки.

С начала сезона число аварий на СИМ сервиса сократилось почти в два раза - на 46%. "Особенно заметно снижение в категориях поездок детей (-65%), вдвоем (-48%) и на пешеходном переходе (-50%) - над их предотвращением сервис активно работал в последние сезоны", - говорится в сообщении.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Компания представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Бразилии и Чили.

ПАО "ВУШ Холдинг", головная компания группы Whoosh, в декабре 2022 года провело IPO.

Более 60% акций в уставном капитале ПАО "ВУШ Холдинг" принадлежат сооснователям: гендиректору Дмитрию Чуйко - 39,1%, его заместителям Олегу Журавлеву, Егору Баяндину и Сергею Лаврентьеву - 4,1%, 10,8% и 7,3% соответственно. На конец апреля 2025 года free float составлял 33%.