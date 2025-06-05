Число пользователей Whoosh в Южной Америке за 5 месяцев выросло в 2,9 раза

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных аккаунтов сервиса кикшеринга Whoosh (головная компания - ПАО "ВУШ Холдинг") в Южной Америке по итогам 5 месяцев 2025 года составило 2,96 млн, что в 2,9 раза превысило показатель за аналогичный период 2024 года, сообщила компания.

"ВУШ Холдинг" впервые раскрывает показатели бизнеса в Южной Америке. Компания с 2023 года в пилотном режиме работает в Бразилии, Перу и Чили.

По данным компании, общее количество поездок на самокатах Whoosh в этом регионе за 5 месяцев составило 4,9 млн, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Среднее число поездок на активного пользователя (тот, кто совершил хотя бы одну поездку на транспорте Whoosh за период - ИФ) в странах Южной Америки за 5 месяцев 2025 года составило 6,9 поездки, что на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Парк сервиса (СИМ, введенные в эксплуатацию ) вырос на 30% и составил 10,4 тысячи СИМ (средств индивидуальной мобильности - ИФ).

"Если в 2023 году, когда сервис Whoosh появился в странах Южной Америки, мы называли запуск экспериментом, то сегодня мы видим, что бизнес развивается активно. Мы убедились, что самокаты как транспорт необходимы в городах этого региона, где традиционно высокая плотность населения, а транспортная доступность оставляет желать лучшего. Наряду с растущим спросом на самокаты по транспортному сценарию - коротким поездкам из точки А в точку Б - растет и доля туристических поездок, что открывает для нашего сервиса большие возможности в регионе. Мы наблюдаем за динамикой комплекса операционных и финансовых метрик в регионе, на основании чего принимаем решение о расширении парка", - заявил основатель и гендиректор компании Дмитрий Чуйко.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии, Казахстане и странах Южной Америки.

ПАО "ВУШ Холдинг", головная компания группы Whoosh, в декабре 2022 года провело IPO. По данным на сайте компании, более 60% акций в уставном капитале ПАО "ВУШ Холдинг" принадлежат четырем сооснователям компании: гендиректору Дмитрию Чуйко - 39,1%, его заместителям Олегу Журавлеву, Егору Баяндину и Сергею Лаврентьеву - 4,1%, 10,8% и 7,3% соответственно. По данным на конец апреля 2025 года, free float составлял 33%.