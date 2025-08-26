Совет директоров "ВУШ Холдинга" утвердил buyback объемом до 1,5 млн акций

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ВУШ Холдинг" (холдинговая компания кикшерингового сервиса Whoosh) утвердил программу обратного выкупа акций, сообщила компания.

Максимальный объем программы - до 1,5 млн акций, что эквивалентно около 1,3% уставного капитала компании.

Период действия - с 25 августа 2025 года по 25 августа 2026 года.

Программа призвана обеспечить наполнение опционного пула в рамках второго этапа программы долгосрочной мотивации сотрудников и "одновременно повысить ценность для акционеров".

"Мы убеждены, что успех компании зависит от вовлеченности команды. Распределяя акции среди сотрудников через программу мотивации, мы делаем их прямыми соучастниками роста компании. Для акционеров это означает, что интересы менеджмента и акционеров полностью совпадают", - прокомментировал основатель и гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко.

Срок действия первой программы buyback завершился 31 мая 2025 года. В ее рамках компания в период с 13 ноября 2023 года по 13 ноября 2024 года выкупила 1,5 млн обыкновенных акций. Из них для целей программы мотивации было использовано 1 153 660 акций.

Нераспределенными остались 346 340 акций, которые компания должна реализовать до 31 августа 2025 года (рыночная стоимость пакета составляет около 49 млн рублей - это менее 10% от среднедневного объема торгов по состоянию за последние 30 торговых дней).

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга; компания провела IPO в декабре 2022 года.

Более 60% акций в уставном капитале ПАО "ВУШ Холдинг" принадлежат сооснователям: гендиректору Дмитрию Чуйко - 39,1%, его заместителям Олегу Журавлеву, Егору Баяндину и Сергею Лаврентьеву - 4,1%, 10,8% и 7,3% соответственно. На конец апреля 2025 года free float составлял 33%.