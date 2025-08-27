Компании в США в 2025 году выкупили акции на $1 трлн в рекордные сроки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американские компании в 2025 году выкупили собственные акции на $1 трлн в рекордно короткие сроки, сообщает MarketWatch со ссылкой на экспертов из Birinyi Associates.

По данным Birinyi, занимающейся анализом фондового рынка, рубеж в триллион долларов был преодолен 20 августа. За весь год компании США выкупят акции на сумму более $1,1 трлн, полагают эксперты фирмы.

В Birinyi прогнозируют, что к концу года совокупный объем объявленных программ buyback превысит $1,3 трлн. Если их реализация будет проходить обычными темпами, следующий год тоже может стать рекордным.

Самые масштабные buyback в 2025 году анонсировали Apple Inc., Alphabet Inc. и JPMorgan Chase & Co. - на $100 млрд, $70 млрд и $50 млрд соответственно.