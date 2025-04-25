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Alphabet в I кв. увеличила чистую прибыль на 46%, объявила buyback на $70 млрд

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, в первом квартале 2025 года увеличила чистую прибыль на 46% и выручку - на 12%, что оказалось лучше прогнозов экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $34,540 млрд, или $2,81 в расчете на акцию, по сравнению с $23,662 млрд, или $1,89 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка поднялась до $90,234 млрд с $80,539 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,01 на акцию при выручке в $89,17 млрд.

Рекламные доходы Google в минувшем квартале повысились на 8,5% и достигли $66,885 млрд. В частности, поисковый сервис заработал на рекламе $50,702 млрд (подъем на 9,9%) и YouTube - $8,927 млрд (рост на 10,4%).

Выручка сервиса Google Cloud подскочила более чем на 28% - до $12,26 млрд.

Alphabet увеличила размер квартальных дивидендов на 5% - до 21 цента на акцию с 20 центов. Выплаты пройдут 16 июня, закрытие реестра акционеров назначено на 9 июня.

Кроме того, компания объявила о запуске программы выкупа своих акций класса "А" и "С" объемом $70 млрд.

Котировки акций Alphabet на дополнительных торгах в четверг выросли на 4,8% после публикации отчетности. За последние три месяца рыночная стоимость компании упала на 19,6% (ниже $2 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 14,4%.

Alphabet Google
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