Apple увеличила чистую прибыль и выручку во II финквартале сильнее ожиданий рынка

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. увеличила выручку и чистую прибыль сильнее ожиданий рынка во втором финансовом квартале.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 29 марта, составила $24,78 млрд, или $1,65 в расчете на акцию, по сравнению с $23,636 млрд, или $1,53 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Выручка увеличилась до $95,359 млрд с $90,753 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $1,62 на акцию, выручку - $94,5 млрд.

Квартальная выручка компании от продаж iPhone увеличилась до $46,841 млрд с $45,963 млрд, в то время как эксперты ожидали роста до $46 млрд.

Доход от продажи компьютеров Mac вырос до $7,949 млрд с $7,451 млрд во втором финквартале предыдущего года, выручка от реализации iPad - до $6,402 млрд с $5,559 млрд.

Сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) повысилась до $26,645 млрд с $23,867 млрд годом ранее. Доход от реализации носимых устройств и аксессуаров снизился до $7,522 млрд с $7,913 млрд.

Продажи Apple в Китае (включая Гонконг и Тайвань) во втором финквартале сократились до $16,002 млрд с $16,372 млрд. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась до $40,315 млрд с $37,273 млрд, в Европе - до $24,454 млрд с $24,123 млрд, в Японии - до $7,298 млрд с $6,262 млрд годом ранее.

Apple также объявила о расширении программы обратного выкупа акций на дополнительные $100 млрд и увеличении размера квартальных дивидендов до $0,26 на акцию. Год назад размер объявленного buyback составлял $110 млрд, дивиденды - $0,25 на акцию.

Акции Apple подешевели на 3,8% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация компании сократилась на 14,8% - до $3,2 трлн.