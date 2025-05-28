Совет ЕС отменил экономические санкции в отношении Сирии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в среду об утверждении правовых актов, отменяющих все экономические ограничительные меры в отношении Сирии за исключением тех, которые "основаны на соображениях безопасности".

"Сегодня ЕС подтверждает свои обязательства в качестве партнера в переходной период, который помогает сирийскому народу воссоединиться и восстановить новую, инклюзивную, мирную Сирию", - заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

В опубликованном коммюнике отмечается, что принятие актов придает официальный статус политическому решению Совета от 20 мая 2025 года.

В документе также сказано, что в рамках того же подхода Совет ЕС исключил из санкционного списка 24 организации, на которые распространялись замораживание финансовых средств и запрет на передачу экономических ресурсов. В Брюсселе уточнили, что некоторые из этих субъектов являются банками, включая Центральный банк Сирии, или компаниями, работающими в ключевых секторах для экономического восстановления страны, таких как добыча и переработка нефти, хлопок и телекоммуникации.

При этом "в соответствии со своим призывом к ответственности и поддержкой мирного перехода" совет продлил до 1 июня 2026 года действие санкционных списков лиц и организаций, связанных с режимом экс-президента Башара Асада.

Кроме того, говорится в сообщении, в связи с волной насилия в прибрежном регионе Сирии в марте 2025 года Совет ЕС ввел новые ограничительные меры в рамках глобального режима санкций Евросоюза по правам человека, направленные против двух физических лиц и трех организаций.

"Совет продолжит следить за развитием событий на местах и готов ввести дополнительные ограничительные меры против нарушителей прав человека и тех, кто разжигает нестабильность в Сирии", - заявили в Брюсселе.