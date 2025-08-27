Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в I полугодии снизилась более чем втрое

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Русснефть" в первом полугодии 2025 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 11,81 млрд рублей против 38,48 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании. Таким образом, данный показатель снизился чуть более чем в 3,2 раза.

Выручка упала на 18,8%, до 119,61 млрд рублей, при чуть более низких темпах сокращения себестоимости - на 15,6%, до 84,5 млрд рублей.

