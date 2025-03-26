Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в 2024 году выросла почти в 2,7 раза

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Русснефть" по итогам 2024 года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 54,35 млрд рублей против 20,44 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Таким образом, по итогам отчетного года НК увеличила данный показатель почти в 2,7 раза.

Выручка увеличилась на 25,7%, до 300,11 млрд рублей, при более низких темпах увеличения себестоимости - на 21,3%, до 208,87 млрд рублей.