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"Русснефть" в I квартале получила 4,3 млрд рублей чистого убытка по РСБУ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "НК "Русснефть" по итогам первого квартала 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 4,34 млрд рублей против прибыли в 12,29 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.

Выручка снизилась на 8,7%, до 65,25 млрд рублей, себестоимость - на 11,5%, до 48,32 млрд рублей.

Выручка от реализации нефти на внутреннем рынке уменьшилась на 35,8% - до 31,47 млрд рублей, в то время как от продаж за рубеж выросла в 1,5 раза - до 31,93 млрд рублей.

Русснефть
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