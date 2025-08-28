Карачаровский завод получит собственную башню в Москве для испытания лифтов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Испытательную башню для лифтов построят на Карачаровском механическом заводе, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

"На Карачаровском механическом заводе появится собственная испытательная башня, которая позволит тестировать лифтовое оборудование и проводить его сертификацию. Высота испытательной шахты составит 138 метров", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В департаменте уточнили, что это будет самая высокая в России испытательная башня для лифтового оборудования.

"Собственная испытательная башня позволит Карачаровскому механическому заводу ускорить внедрение современных технологий, повысит качество и конкурентоспособность продукции предприятия. Общая площадь комплекса составит около 16 тыс. кв.м. Помимо испытательной шахты в башне будут работать две смотровые площадки, а также конференц-зал", - добавил глава департамента Анатолий Гарбузов.

На базе Карачаровского механического завода формируется первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Предприятие также развивает направления монтажа и сервиса лифтового оборудования - в 2025 году монтажное подразделение КМЗ установит в столице более 2300 лифтов по программе Фонда капитального ремонта.