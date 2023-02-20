ВС РФ поддержал банкротство "Карачаровского механического завода"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказал ПАО "Карачаровский механический завод" (КМЗ, Москва) в отмене решения о признании предприятия банкротом.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, оснований для пересмотра дела "по результатам изучения судебных актов и доводов кассационной жалобы не установлено".

Жалобу в ВС РФ подал КМЗ в лице экс-гендиректора завода Марата Тохтиева.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 11 мая 2022 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 1 марта признал КМЗ несостоятельным (банкротом). 6 сентября кассационный суд также согласился с решением о банкротстве.

Заявление банка "Возрождение" о банкротстве КМЗ поступило в суд 26 июля 2019 года.

Арбитражный суд Москвы 15 февраля 2021 года по заявлению "Возрождения" ввел в отношении завода процедуру наблюдения, утвердил Александра Рузина временным управляющим и включил требование банка в размере 157,2 млн рублей в реестр кредиторов. Апелляционный суд 28 апреля 2021 года оставил решение в силе.

15 июня 2021 года банк "Возрождение" прекратил деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к АО "БМ-банк", который с даты реорганизации становится правопреемником "Возрождения" "по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами".

Суд 13 августа 2021 года произвел "процессуальное правопреемство" и заменил банк "Возрождение" на правопреемника - БМ-банк - в рамках дела о банкротстве завода.

Девятый арбитражный апелляционный суд 7 декабря 2021 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы о включении в реестр кредиторов КМЗ требования БМ-банка в размере 1,6 млрд рублей.

В сентябре 2021 года Верховный суд РФ отказал КМЗ в признании незаконным исключения его из перечня системообразующих предприятий в отрасли тяжелого машиностроения.

В материалах дела говорится, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики 17 апреля 2020 года включила КМЗ в перечень системообразующих предприятий тяжелого машиностроения. Это было сделано в связи с тем, что предприятие удовлетворяет всем заявленным критериям Минпромторга России (численность персонала более 250 человек и более 2 млрд рублей в год выручка - для предприятий тяжелой промышленности).

Однако уже 19 июня 2020 года эта же комиссия исключила КМЗ из перечня. Основанием для этого стало письмо Минпромторга России от 17 июня 2020 года, которое сослалось на исполнение поручения правительства России от 5 февраля 2019 года в части консолидации лифтостроительной отрасли.

"Считается целесообразным продолжить инициированную ранее со стороны кредиторов процедуру банкротства ПАО "КМЗ", который имеет просроченную кредиторскую задолженность в размере более 8 млрд рублей, в том числе 6 млрд рублей – "ДОМ.РФ" и 1,2 млрд рублей – банку "Возрождение" (группа ВТБ). Есть риск введения процедуры банкротства со стороны банка "Возрождение" (первоначальный заявитель в деле о банкротстве предприятия)", - отмечалось в документе.

"Карачаровский механический завод" специализируется на проектировании, производстве, монтаже, поставке запасных частей и модернизации лифтового оборудования.