Девелопер "Эталон" до конца 2025 года планирует провести SPO

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Девелоперская группа "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") до конца 2025 года планирует размещение дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке (SPO) на "Московской бирже", сообщает "Эталон".

Вопрос об увеличении уставного капитала "Эталон Груп" вынесен на рассмотрение внеочередное собрание акционеров, которое состоится 29 сентября 2025 года.

Отмечается, что все привлеченные в ходе SPO средства поступят в компанию (100% cash-in). Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок.

Привлеченные в ходе SPO cредства будут направлены на финансирование приобретения АО "Бизнес-Недвижимость" у АФК "Система". Точный объем SPO будет ориентирован на размер сделки по приобретению , но окончательно определен исходя из цены акций группы и рыночной конъюнктуры на момент SPO, уточняют в компании.

"Такой механизм позволит расширить земельный банк без привлечения группой дополнительного долга в условиях высоких процентных ставок. Группа ожидает, что интеграция АО "Бизнес-Недвижимость" в ее периметр, а также SPO состоятся до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

В свою очередь АФК "Система" рассматривает возможность "принять участие в SPO при условии получения необходимых одобрений".

Группа "Эталон" заключила сделку по приобретению у АФК "Система" 100% акций АО "Бизнес-Недвижимость". В параметры сделки вошли 42 земельных участка в Москве и Петербурге.

Etalon Group PLC, базировавшаяся на Кипре, в июле стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО "Эталон Груп". Основной профиль "Эталон Груп" связан с деятельностью холдинговых компаний.

Группа "Эталон" фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером группы на конец прошлого года являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент "Эталона", free float - 35,2%.