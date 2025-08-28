"Эталон" купит "Бизнес-Недвижимость" у АФК "Система" за 14, 1 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Девелоперская группа "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") заключила сделку по приобретению у АФК "Система" 100% акций АО "Бизнес-Недвижимость", сообщает пресс-служба "Эталона".

"Сделка создаст возможности для роста бизнеса и акционерной стоимости компании за счет расширению доли премиальных проектов в составе земельного банка "Эталон" и существенной диверсификации портфеля. Приобретение позволит группе войти в число крупнейших российских девелоперов премиальной жилой недвижимости, а также усилить присутствие в сегменте коммерческой недвижимости", - отмечается в сообщении.

В параметры сделки вошли 42 земельных участка в Москве и Петербурге, за которые "Эталон" должен будет заплатить 14,1 млрд рублей. Оплату сделки "Эталон" планирует осуществлять из средств, привлеченных в ходе размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке (SPO).

Участки предназначены под строительство жилой и коммерческой недвижимости премиум- и бизнес-класса. Девелоперский потенциал 18 проектов, которые компания планирует развивать в первую очередь, превышает 200 тыс. кв. метров. Ожидаемая выручка от их реализации до 2032 года составит более 185 млрд рублей. Другие проекты сейчас находятся в стадии проработки градостроительного потенциала.

Ожидается, что интеграция "Бизнес-Недвижимости" в "Эталон Груп" состоится до конца 2025 года.

"Бизнес-Недвижимость" - один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Москве, также владеет целым рядом земельных участков в столице и Петербурге. Компания осуществляет свою деятельность с 2013 года, оказывает услуги управления недвижимостью, в том числе - услуги по аренде помещений.

Как сообщалось, Etalon Group PLC, базировавшаяся на Кипре, в июле стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО "Эталон Груп". Основной профиль "Эталон Груп" связан с деятельностью холдинговых компаний.

Группа "Эталон" фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером группы на конец прошлого года была АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент "Эталона", free float - 35,2%.