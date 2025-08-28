Рынок акций РФ в четверг консолидировался выше 2910п по индексу МосБиржи

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU -Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике blue chips в ожидании геополитических новостей относительно процесса урегулирования украинского конфликта; фактором поддержки выступили позитивные данные Росстата по инфляции в РФ, в то время как давление оказала подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел к $67,5 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 2910 пунктов, лидировали в росте акции "РусГидро" (+4,2%) на отчете компании по МСФО.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2912,72 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1142,79 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 августа, составил 80,2918 руб. (-15,03 копейки).

Новость дополняется