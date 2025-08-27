Украинскую делегацию ждут на этой неделе в США для обсуждения гарантий безопасности

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Украинская делегация прибудет в течение этой недели в США на встречу со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом, планируется обсудить тему гарантий безопасности для Киева и идею саммита России и Украины, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник.

Ключевыми вопросами на переговорах, как ожидается, будут гарантии безопасности для Киева, а также идея организации встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, отметил собеседник, говоривший на условиях анонимности.

По данным источника, в состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что еще не было обсуждения деталей гарантий безопасности, которые можно будет предоставить Украине после завершения конфликта.

"Мы не знаем, какие будут гарантии безопасности, потому что мы не обсуждали подробности. Мы посмотрим", - сказал он журналистам в Белом доме. По мнению Трампа, Европа предоставит Украине "значительные гарантии безопасности", а США будут вовлечены в качестве "поддержки".

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в эфире NBC News, что на данный момент встреча Путина и Зеленского не запланирована.

"Путин готов встретиться с Зеленским, когда повестка дня будет готова для саммита. Но пока эта повестка совсем не готова", - сказал он.