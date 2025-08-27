Поиск

Украинскую делегацию ждут на этой неделе в США для обсуждения гарантий безопасности

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Украинская делегация прибудет в течение этой недели в США на встречу со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом, планируется обсудить тему гарантий безопасности для Киева и идею саммита России и Украины, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник.

Ключевыми вопросами на переговорах, как ожидается, будут гарантии безопасности для Киева, а также идея организации встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, отметил собеседник, говоривший на условиях анонимности.

По данным источника, в состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что еще не было обсуждения деталей гарантий безопасности, которые можно будет предоставить Украине после завершения конфликта.

"Мы не знаем, какие будут гарантии безопасности, потому что мы не обсуждали подробности. Мы посмотрим", - сказал он журналистам в Белом доме. По мнению Трампа, Европа предоставит Украине "значительные гарантии безопасности", а США будут вовлечены в качестве "поддержки".

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в эфире NBC News, что на данный момент встреча Путина и Зеленского не запланирована.

"Путин готов встретиться с Зеленским, когда повестка дня будет готова для саммита. Но пока эта повестка совсем не готова", - сказал он.

США Владимир Зеленский Владимир Путин Украина Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 27 августа

Два ребенка погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе

Два ребенка погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе

Лидеры Франции и Германии заявили о поддержке процесса евроинтеграции Молдавии

Лидеры Франции и Германии заявили о поддержке процесса евроинтеграции Молдавии

Прокачка российской нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновится 28 августа

США продлили на год возможность ввести в страну алмазы российского происхождения

США продлили на год возможность ввести в страну алмазы российского происхождения

Кабмин Германии одобрил законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Кабмин Германии одобрил законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

В Германии создают Совет национальной безопасности

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заверил, что на юге сектора Газа хватит места для перемещенных лиц

ЦАХАЛ заверил, что на юге сектора Газа хватит места для перемещенных лиц
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });