Скорректированная прибыль "Аэрофлота" по МСФО во II квартале упала в 2,7 раза
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО во II квартале 2025 года оказалась в 2,7 раза ниже в сравнении со скорректированной прибылью за тот же период прошлого года и составила 7,7 млрд руб., сообщила компания.
Как уточняется, прибыль за отчетный период скорректирована на эффект страхового урегулирования по иностранным самолетам, курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы. Прошлогодний результат скорректирован только на курсовой эффект от аренды и эффект страхового урегулирования.
Прибыль до коррекции составила 47,4 млрд руб. (+15,2%). EBITDA выросла на 38,8%, до 92,4 млрд руб., скорр. EBITDA - сократилась на 30,6%, до 46,2 млрд руб.
Выручка группы выросла на 10,3%, до 224,5 млрд руб., что в целом соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса" (223,7 млрд руб.; +9,9% г/г).
Основные финансовые показатели группы "Аэрофлот"
|Млн руб., если не указано иное
|2К 2025
|2К 2024
|Изм.
|6М 2025
|6М 2024
|Изм.
|Выручка
|224 539
|203 629
|10,3%
|414 781
|377 215
|10,0%
|EBITDA*
|92 419
|66 597
|38,8%
|141 464
|125 948
|12,3%
|Скорр. EBITDA*
|46 199
|66 597
|-30,6%
|82 760
|117 189
|-29,4%
|Рентабельность по скорр. EBITDA1
|20,6%
|32,7%
|-12,1 п.п.
|20,0%
|31,1%
|-11,1 п.п.
|Прибыль за период
|47 436
|41 178
|15,2%
|74 314
|42 287
|75,7%
|Скорректированная прибыль**
|7 717
|20 482
|-62,3%
|4 301
|27 025
|-84,1%
* Прибыль от операционной деятельности до вычета амортизации, в 2024 году - также до вычета таможенных пошлин. Показатель скорректирован на эффект страхового урегулирования, а также на изменение прочих резервов.
** Чистая прибыль за 6 месяцев и II квартал 2024 года скорректирована на курсовой эффект от аренды и эффект страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями. Чистая прибыль за 6 месяцев и II квартал 2025 года скорректирована на эффект страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями, курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы.
Расходы группы сократились на 2,6%, до 161 млрд руб., только на топливо - подросли всего на 0,2%, до 74 млрд руб. Затраты на керосин впервые за долгое время стабилизировались, а его стоимость показала небольшое снижение, отметил CFO компании Андрей Чиханчин, которого цитирует пресс-служба. Вместе с тем укрепление рубля и другие макроэкономические факторы привели к значительному снижению топливного демпфера, отметил он: экспортная цена для расчета выплаты вплотную приблизилась к уровню отсечки, а во втором квартале стала ниже.
"Таким образом, по итогам второго квартала компания фактически не получала демпферных выплат, несмотря на то, что цены на закупаемый группой керосин оставались на высоких уровнях и превышали уровень отсечки. Снижение демпфера было лишь частично компенсировано сокращением валютных расходов", - добавил Чиханчин.
Чистый долг группы на конец I полугодия составил 476 млрд руб., что на 20,4% ниже показателя на конец 2024 года.