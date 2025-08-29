Поиск

Скорректированная прибыль "Аэрофлота" по МСФО во II квартале упала в 2,7 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО во II квартале 2025 года оказалась в 2,7 раза ниже в сравнении со скорректированной прибылью за тот же период прошлого года и составила 7,7 млрд руб., сообщила компания.

Как уточняется, прибыль за отчетный период скорректирована на эффект страхового урегулирования по иностранным самолетам, курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы. Прошлогодний результат скорректирован только на курсовой эффект от аренды и эффект страхового урегулирования.

Прибыль до коррекции составила 47,4 млрд руб. (+15,2%). EBITDA выросла на 38,8%, до 92,4 млрд руб., скорр. EBITDA - сократилась на 30,6%, до 46,2 млрд руб.

Выручка группы выросла на 10,3%, до 224,5 млрд руб., что в целом соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса" (223,7 млрд руб.; +9,9% г/г).

Основные финансовые показатели группы "Аэрофлот"

Млн руб., если не указано иное2К 20252К 2024Изм.6М 20256М 2024Изм.
Выручка224 539203 62910,3%414 781377 21510,0%
EBITDA*92 41966 59738,8%141 464125 94812,3%
Скорр. EBITDA*46 19966 597-30,6%82 760117 189-29,4%
Рентабельность по скорр. EBITDA120,6%32,7%-12,1 п.п.20,0%31,1%-11,1 п.п.
Прибыль за период47 43641 17815,2%74 31442 28775,7%
Скорректированная прибыль**7 71720 482-62,3%4 30127 025-84,1%

* Прибыль от операционной деятельности до вычета амортизации, в 2024 году - также до вычета таможенных пошлин. Показатель скорректирован на эффект страхового урегулирования, а также на изменение прочих резервов.

** Чистая прибыль за 6 месяцев и II квартал 2024 года скорректирована на курсовой эффект от аренды и эффект страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями. Чистая прибыль за 6 месяцев и II квартал 2025 года скорректирована на эффект страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями, курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы.

Расходы группы сократились на 2,6%, до 161 млрд руб., только на топливо - подросли всего на 0,2%, до 74 млрд руб. Затраты на керосин впервые за долгое время стабилизировались, а его стоимость показала небольшое снижение, отметил CFO компании Андрей Чиханчин, которого цитирует пресс-служба. Вместе с тем укрепление рубля и другие макроэкономические факторы привели к значительному снижению топливного демпфера, отметил он: экспортная цена для расчета выплаты вплотную приблизилась к уровню отсечки, а во втором квартале стала ниже.

"Таким образом, по итогам второго квартала компания фактически не получала демпферных выплат, несмотря на то, что цены на закупаемый группой керосин оставались на высоких уровнях и превышали уровень отсечки. Снижение демпфера было лишь частично компенсировано сокращением валютных расходов", - добавил Чиханчин.

Чистый долг группы на конец I полугодия составил 476 млрд руб., что на 20,4% ниже показателя на конец 2024 года.

Андрей Чиханчин Аэрофлот
