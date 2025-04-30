Скорректированная прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I кв. составила почти 2 млрд руб.

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" в I квартале 2025 года получила скорректированную прибыль по РСБУ в размере 1,98 млрд руб., сказано в сообщении перевозчика.

Показатель скорректирован на эффект курсовой переоценки, а также дивидендов дочерней компании (их, согласно сообщению, выплатила "Победа" в размере 10 млрд руб.). Годом ранее скорр. прибыль "Аэрофлота" была на уровне 1,02 млрд руб.

Чистая прибыль в отчетном периоде составила 56,6 млрд руб. (включая положительный курсовой эффект в 59,5 млрд руб.) по сравнению с убытком в размере 6,9 млрд руб. годом ранее (включая отрицательный курсовой эффект в 9,9 млрд руб.).

Выручка выросла на 12%, до 163,1 млрд руб. Это произошло на фоне увеличения выручки от рейсов самого "Аэрофлота", авиакомпаний в коммерческом управлении и выручки от грузопочтовых перевозок, пояснили в пресс-службе компании.

Себестоимость продаж поднялась на 19%, до 170,5 млрд руб. Основными факторами роста расходов стали увеличение предельного пассажирооборота компании на 6%, а также рост цен на закупаемые товары и услуги.

Валовый убыток "Аэрофлота", таким образом, составил 7,4 млрд руб. против 1,5 млрд руб. прибыли годом ранее. Убыток от продаж подскочил в 4,5 раза, до 12,5 млрд руб.

Как сообщалось, пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в первом квартале сократился на 0,9%, до 6,3 млн человек. Как поясняли в пресс-службе, это связано с переводом основной части рейсов на линии Москва - Санкт-Петербург в дочернюю авиакомпанию "Россия" в рамках программы "Шаттл". Перевозки "России" при этом выросли на 15,7%. В целом трафик группы "Аэрофлот", которая включает также "Победу", за три месяца поднялся на 0,8%, до 11,6 млн человек.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ. Государство контролирует 73,8% акций компании, 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 0,0001% - у менеджмента, 25% находятся в свободном обращении.