"Северсталь" перенесла планы по добыче на Яковлевском ГОКе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Северсталь" перенесла планы по добыче на Яковлевском ГОКе (Белгородская область) 4 млн тонн железной руды в год, сказано в пресс-релизе компании.

В 2025 году на ГОКе планируется преодолеть планку в 3,5 млн тонн руды (в 2024 году, по данным компании, было добыто 3,4 млн тонн).

Согласно обновленной стратегии Яковлевского ГОКа, 4 млн тонн руды планируется добыть в 2026 году, а в 2033 году - выйти на 5 млн тонн/год (ранее - в 2026 году).

Отработки запасов месторождения хватит до 2061 года, говорится в сообщении.

Гендиректор Яковлевского ГОКа Денис Голубничий пояснил журналистам, что при обновлении стратегии компания учитывала рыночную конъюнктуру, уровень себестоимости, стоимость руды по сравнению с ценой на окатыши или концентрат и т.д. Он добавил, что планы по объемам добычи корректируются с учетом горно-геологических условий, а также безопасности работ.

Основными потребителями руды Яковлевского ГОКа на данный момент остаются Череповецкий меткомбинат "Северстали" (около 70-80% всей железной руды ГОКа), меткомпании на российском рынке, на которые приходятся оставшиеся 20-30%.

При этом Голубничий отметил, что "с точки зрения инфраструктуры ГОКа можно говорить о том, что компания приближается к добыче 5 млн тонн".

Еще в июле этого года "Северсталь" сообщала, что планирует нарастить добычу до 4 млн тонн в 2025 году, а общий объем инвестиций, запланированный на этот год - 3 млрд рублей.

В конце 2024 года глава "Северстали" Александр Шевелев говорил, что компания намерена увеличить производство на Яковлевском ГОКе до 5 млн тонн в 2026 году.

Инвестиции Яковлевского ГОКа в 2025 году превысят 3 млрд рублей. В частности, в этом году реализуется проект по замене горной техники (общая стоимость - 1,2 млрд рублей), завершен проект по запуску калориферной установки ствола №2 стоимостью более 500 млн рублей. В 2028 году ГОК планирует завершить проект по строительству надшахтного комплекса ствола №3, инвестиции в который оцениваются в 3,7 млрд рублей.

Повышение НДПИ

Комментируя повышение с 2025 года НДПИ на добычу железной руды, глава ГОКа отметил, что это "существенный рост налоговой нагрузки".

"Для нас - это рост (налоговой нагрузки в части НДПИ - ИФ) на 40%. В целом, с учетом сложности подземной добычи на Яковлевском ГОКе, ее стоимости, а также при дополнительном повышении налоговых затрат мы можем столкнуться в дальнейшем с отсутствием прибыльности и окупаемости инвестиций", - сказал Денис Голубничий.

Как сообщалось, с 2025 года НДПИ на добычу железной руды повышен до 6,7%. Аналитики "Т-Инвестиций" ранее оценивали, что рост НДПИ может обойтись "Северстали" примерно до 1,5% от EBITDA за 2025 год.

"Северсталь" приобрела Яковлевский ГОК в 2018 году. После покупки актива компания планировала инвестировать в ГОК более 25 млрд рублей, нарастить объемы добычи железной руды к 2023 году до 5 млн тонн.