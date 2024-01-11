"Северсталь" планирует увеличить вложения в Яковлевский ГОК почти вдвое

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Северсталь" сообщила, что планирует инвестировать в Яковлевский ГОК в 2024 году более 6,6 млрд рублей.

В 2023 году capex в этот железорудный актив составил около 3,6 млрд рублей, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.

По итогам прошлого года добыча железной руды на ГОКе превысила 3 млн тонн. В 2022 году, как сообщалось ранее, было добыто 3,2 млн тонн железной руды.

Компания также подтвердила перенос ориентира по увеличению производственной мощности Яковлевского горно-обогатительного комбината до 5 млн тонн на 2026 год (ранее такие планы стояли на 2023 год).

Осенью 2023 года "Северсталь" объявила о намерении построить комплекс по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) производственной мощностью 10 млн тонн и стоимостью около 97 млрд рублей. Запуск комплекса запланирован на 2026 год. Сырьем для производства окатышей послужит железная руда Яковлевского ГОКа и концентрат Оленегорского ГОКа (входят в состав "Северстали").

Яковлевский рудник с разведанными запасами 9,6 млрд тонн железной руды расположен в Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии. Руду там добывают подземным способом. Содержание железа в руде составляет около 61%, руда не требует обогащения.