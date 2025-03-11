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Яковлевский ГОК "Северстали" работает штатно после падения БПЛА и пожара

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области обломки сбитых беспилотников утром упали на территории Яковлевского ГОКа "Северстали", там начался пожар, сообщил во "ВКонтакте" генеральный директор комбината Денис Голубничий.

"В районе 4 утра на территории промышленной площадки Яковлевского ГОКа системой защиты были подавлены два БПЛА. В результате их падения произошло локальное возгорание на одном из участков, которое оперативно потушили силами МЧС", - написал он.

Персонал и технику вблизи места происшествия эвакуировали на безопасное расстояние до приезда оперативных служб.

"Пострадавших и ущерба оборудованию нет. Предприятие работает в штатном режиме", - отметил гендиректор ГОКа.

Яковлевский рудник с разведанными запасами 9,6 млрд тонн железной руды расположен в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии. Добыча на руднике осуществляется подземным способом. Содержание железа в руде составляет около 61%, руда не требует обогащения.

МЧС Яковлевский ГОК Северсталь Яковлево Денис Голубничий Белгородская область
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