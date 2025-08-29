Поиск

"КАМАЗ" в I полугодии получил 30,9 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Выручка предприятия снизилась из-за падения рынка грузовиков почти на 60%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по МСФО в I полугодии 2025 года составил 30,9 млрд рублей против чистой прибыли 3,7 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности автопроизводителя.

Выручка группы в отчетном периоде упала до 153,9 млрд рублей (-17,9%).

"Выручка от продаж снизилась во всех сегментах за исключением финансовой аренды. Снижение выручки стало результатом падения рынка грузовиков почти на 60% и денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ", - сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Компания отмечает, что положительный денежный поток от операционной деятельности в отчетном периоде составил 50,3 млрд рублей Чистый долг группы снизился до 141,8 млрд рублей.

При росте финансовых расходов "КАМАЗ" поддерживает достаточный уровень ликвидности и обеспечивает соблюдение ограничительных условий по кредитным договорам, подчеркивают в пресс-службе автопроизводителя. "Увеличение стоимости кредитов, которые привлекались для модернизации производства, освоения нового модельного ряда и реализации программ импортозамещения, привело к двукратному росту финансовых расходов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Существенными негативными факторами, снижающими рентабельность, остаются затраты, связанные с усложнением цепочек поставок", - добавили в компании.

Во втором полугодии "КАМАЗ" намерен продолжить сокращать расходы и повышать эффективность деятельности, что, как ожидают в компании, "положительно отразится на финансовых результатах".

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков. Основным акционером компании, последние годы не раскрывающей списки аффилированных лиц, по последним открытым данным оставался "Ростех" (47,1%). Еще 23,54% акций по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест", совладельцами которого, согласно отчетности этой компании, на конец 2024 года были Сергей Когогин (35%), бывший владелец Ступинской титановой компании Николай Тимохин (50%) и гендиректор "Модум-Транса" Дмитрий Артяков (15%).

Среди акционеров российского автопроизводителя как минимум до конца 2023 года также значился и немецкий Daimler (15%). Когогин в феврале 2024 года сообщал "Ведомостям", что Daimler вышел из состава собственников "КАМАЗа", не уточняя, кто стал покупателем его доли.

Другими акционерами группы, по последним раскрытым данным в отчетах прошлых лет, также были KAMAZ International Management (4,25%), ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" (3,72%) и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).

КАМАЗ Ростех Сергей Когогин Дмитрий Артяков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ведомства продолжают работать над введением схемы ship-or-pay в России

Прибыль и EBITDA "Газпрома" во II квартале оказались выше прогноза

Дептранс Москвы не получал обращений по расширению платных дорог в городе

Суд снял обеспечение с перешедшего государству Салаватского катализаторного завода

Alibaba разработала и тестирует новый ИИ-чип

Alibaba разработала и тестирует новый ИИ-чип
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7053 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });