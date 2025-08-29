"КАМАЗ" в I полугодии получил 30,9 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Выручка предприятия снизилась из-за падения рынка грузовиков почти на 60%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по МСФО в I полугодии 2025 года составил 30,9 млрд рублей против чистой прибыли 3,7 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности автопроизводителя.

Выручка группы в отчетном периоде упала до 153,9 млрд рублей (-17,9%).

"Выручка от продаж снизилась во всех сегментах за исключением финансовой аренды. Снижение выручки стало результатом падения рынка грузовиков почти на 60% и денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ", - сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Компания отмечает, что положительный денежный поток от операционной деятельности в отчетном периоде составил 50,3 млрд рублей Чистый долг группы снизился до 141,8 млрд рублей.

При росте финансовых расходов "КАМАЗ" поддерживает достаточный уровень ликвидности и обеспечивает соблюдение ограничительных условий по кредитным договорам, подчеркивают в пресс-службе автопроизводителя. "Увеличение стоимости кредитов, которые привлекались для модернизации производства, освоения нового модельного ряда и реализации программ импортозамещения, привело к двукратному росту финансовых расходов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Существенными негативными факторами, снижающими рентабельность, остаются затраты, связанные с усложнением цепочек поставок", - добавили в компании.

Во втором полугодии "КАМАЗ" намерен продолжить сокращать расходы и повышать эффективность деятельности, что, как ожидают в компании, "положительно отразится на финансовых результатах".

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков. Основным акционером компании, последние годы не раскрывающей списки аффилированных лиц, по последним открытым данным оставался "Ростех" (47,1%). Еще 23,54% акций по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест", совладельцами которого, согласно отчетности этой компании, на конец 2024 года были Сергей Когогин (35%), бывший владелец Ступинской титановой компании Николай Тимохин (50%) и гендиректор "Модум-Транса" Дмитрий Артяков (15%).

Среди акционеров российского автопроизводителя как минимум до конца 2023 года также значился и немецкий Daimler (15%). Когогин в феврале 2024 года сообщал "Ведомостям", что Daimler вышел из состава собственников "КАМАЗа", не уточняя, кто стал покупателем его доли.

Другими акционерами группы, по последним раскрытым данным в отчетах прошлых лет, также были KAMAZ International Management (4,25%), ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" (3,72%) и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).