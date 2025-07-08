Соллерс ждет оживления авторынка РФ к IV кварталу

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Оживление российского авторынка даже при дальнейшем снижении ключевой ставки следует ждать не ранее IV квартала, а результаты "Соллерса" по году пока видятся чуть лучше общерыночной динамики снижения продаж примерно на четверть, сообщила "Интерфаксу" заместитель гендиректора и совладелица ПАО "Соллерс" Зоя Каика в кулуарах "Иннопрома" во вторник.

По данным "Автостата", российский рынок новых легковых автомобилей в первой половине года составил 530,4 тыс. шт. (-26,3%), рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) - 39,3 тыс. шт. (-18,8%).

"Что касается итогов полугодия, мы видим, что рынок, к сожалению, очень сложный. Недоступность кредитов и дороговизна лизинга обусловливает то, что продажи достаточно драматично снижаются. Результаты июня в сегменте легких коммерческих автомобилей стали худшими за полугодие - снижение составило 29%. Рынок легковых автомобилей в прошлом месяце был немногим лучше - минус 28%. Конечно, мы тоже испытываем проблемы, связанные со снижением спроса, хотя пока идем чуть лучше рынка. По итогам первого полугодия УАЗ снизил продажи на 22% - было реализовано 13,2 тыс. автомобилей. По бренду Sollers падение было чуть большим, минус 23% - наша розничная сеть продала 4,5 тыс. автомобилей бренда", - сказала Каика "Интерфаксу".

Тенденций к восстановлению спроса на российском авторынке в ближайшие месяцы в "Соллерсе" не видят.

"Как и весь бизнес, надеемся на то, что будет снижаться ключевая ставка. Но даже в случае, если эти решения будут приниматься в ближайшее время со стороны ЦБ, все равно с учетом определенной инерции рынка в снижении кредитных и лизинговых ставок рассчитываем, что оживление продаж в лучшем случае можно ожидать в четвертом квартале этого года. И, конечно, радикальным образом на результаты года это уже не повлияет. Поэтому наш текущий прогноз - что авторынок может в этом году упасть в целом на 25-30%. Падение на 30% - это, наверное, самый пессимистичный сценарий. Более реалистичный - снижение на четверть, примерно до 1,2-1,25 млн единиц", - сказала топ-менеджер.

В "Соллерсе" рассчитывают, что правительство примет решения по поддержке спроса, которые, как отметила Каика, "крайне необходимы в III-IV кварталах, чтобы прийти к более оптимистичному сценарию развития рынка".

"Надеемся, что будут поддержаны инициативы, которые недавно обсуждались на совещании в том числе в правительстве, связанные с увеличением скидки по лизингу до 20%. Также мы считаем, что в такие периоды, как падение спроса в этом году, правильно было бы внедрять инструменты обновления парка. В частности, программу стимулирования покупателей для отказа от старых автомобилей со сдачей их в утилизацию для предоставления дополнительных скидок на покупки новых машин", - полагает она.

Запуск мер господдержки параллельно с улучшением ситуации с ключевой ставкой, как отметила Каика, мог бы способствовать улучшению результатов рынка по году.

"Если включатся дополнительные меры стимулирования со стороны государства и начнется оживление продаж, конечно, ситуация может быть лучше обозначенных прогнозов. Если, соответственно, мы просто органически будем идти вслед за макроэкономическими показателями, то мы как группа, соответственно, сократим в этом году свои продажи, скорее всего, приблизительно на уровне рынка - примерно на 25%", - добавила она.