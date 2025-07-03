АЕБ подтвердила снижение прогноза по российскому авторынку на 2025 год

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) понизил прогноз российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) на 2025 год до 1,25 млн штук, что предполагает падение к предыдущему году на 24%.

"Исходя из сложившихся реалий мы считаем необходимым скорректировать свой прогноз на 2025 год в сторону снижения. Ожидаем, что в текущем году будет продано 1,25 млн автомобилей, что на 24% меньше, чем в 2024 году", - заявила АЕБ.

При этом в ассоциации не исключили, что в дальнейшем можно ожидать разворот рынка в сторону роста - при условии поддержки со стороны государства. "На этом фоне горячо поддерживаем решение Минпромторга возобновить программы поддержки спроса "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Надеемся, что условия программ будут доступны как можно более широкому кругу представленных на рынке марок", - отметили в АЕБ.

В начале года в АЕБ ожидали снижения рынка на 15%, до 1,4 млн единиц.

Ранее в июне о таком ухудшении прогноза "Интерфаксу" говорил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. Он отмечал, что в случае дальнейших позитивных изменений в части ключевой ставки рынок в этом году может быть и выше 1,25 млн единиц.

В ассоциации также надеются, что свою роль в стабилизации рынка сыграет первое небольшое снижение ключевой ставки, а ее "дальнейшая коррекция в сторону снижения позволит рынку позитивно реагировать".

Продажи новых (до трех лет) легковых автомобилей и LCV в России в июне 2025 года упали на 27,5% г/г, до 96 744 штук, сообщили ранее в Минпромторге на основе данных о регистрациях ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС). В частности, легковых машин было продано 89 599 (-27% г/г и -1% м/м), LCV - 7145 (-32% г/г и -7% м/м). За январь-июнь реализовано 575 521 легковых и легких коммерческих машин (-25,7%): легковых - 526 698 (-26%), LCV - 48 823 (-19%).