Globaltruck увеличил полугодовой чистый убыток по МСФО в 13,9 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистый убыток автомобильного грузоперевозчика Globaltruck по МСФО в I полугодии 2025 года вырос в 13,9 раза, до 1,2 млрд рублей, говорится в отчетности группы.

Выручка в отчетном периоде упала в 3,2 раза (на 68,8%), до 2,2 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась на 59,3%, до 2,4 млрд рублей.

Валовый убыток составил 241,6 млн рублей против валовой прибыли в 1 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года. Операционный убыток - 792,1 млн рублей против 347 млн рублей операционной прибыли соответственно.

Globaltruck входит в периметр группы компаний "Монополия" (в составе сегмента перевозок собственным парком - "Монополия Тракинг"), которая весной 2023 года приобрела контрольный пакет акций перевозчика за 3,6 млрд рублей.

"Показатели Globaltruck оказались под давлением из-за снижения тарифов на фоне избытка мощностей на рынке. Globaltruck - часть группы компаний "Монополия", и его отчётность нужно рассматривать в контексте общих результатов. Этот сегмент наиболее чувствителен к рыночным колебаниям, и его вклад в совокупные показатели будет постепенно снижаться в рамках перехода к asset-light модели, которая уже сейчас демонстрирует устойчивый рост", - прокомментировали в ГК "Монополия" финансовые результаты Globaltruck.

Как сообщалось, выручка "Монополии" по итогам первой половины этого года по МСФО составила 24,1 млрд рублей (-18%), чистый убыток - 3,2 млрд рублей (вырос г/г в 2,4 раза).