Globaltruck в 2023 году нарастил прибыль по МСФО почти в девять раз

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) по МСФО в 2023 году выросла в 8,8 раза, до 882 млн рублей, сообщила компания.

Выручка увеличилась на 30%, до 19,96 млрд руб., себестоимость - на 27%, до 16,97 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании к концу 2023 года сократились до 2,2 млрд руб. с 2,5 млрд руб. на конец 2022 года, краткосрочные - увеличились с 3,1 млрд до 6,6 млрд руб.

В апреле 2023 года контрольный пакет акций Globaltruck приобрела логистическая группа компаний "Монополия". Сумма сделки превысила 3,6 млрд руб.