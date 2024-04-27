Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Globaltruck в 2023 году нарастил прибыль по МСФО почти в девять раз

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) по МСФО в 2023 году выросла в 8,8 раза, до 882 млн рублей, сообщила компания.

Выручка увеличилась на 30%, до 19,96 млрд руб., себестоимость - на 27%, до 16,97 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании к концу 2023 года сократились до 2,2 млрд руб. с 2,5 млрд руб. на конец 2022 года, краткосрочные - увеличились с 3,1 млрд до 6,6 млрд руб.

В апреле 2023 года контрольный пакет акций Globaltruck приобрела логистическая группа компаний "Монополия". Сумма сделки превысила 3,6 млрд руб.

Globaltruck Монополия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

"Монополия" сменила CEO Globaltruck

Новости

Власти продлили требование о продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 года

Годовая чистая прибыль "Сургутнефтегаза" выросла более чем в 4 раза

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара превысит 100 руб. в марте 2026 г.

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара превысит 100 руб. в марте 2026 г.

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });