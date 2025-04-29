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Globaltruck в 2024 году снизил выручку по МСФО почти вдвое

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Чистый убыток FTL-грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "ГТМ", входит в группу "Монополия") по МСФО за 2024 год составил 1,08 млрд рублей против 882 млн рублей чистой прибыли годом ранее, сообщила компания.

Выручка упала на 46,6% до 10,7 млрд рублей. В частности, доходы от транспортных услуг группы составили 6,4 млрд рублей (-34,9% г/г), от экспедиторских услуг – 3,2 млрд рублей (-52%), от нелогистических услуг – 662,9 млн рублей (-81,1%).

Себестоимость продаж компании снизилась на 43,2% до 9,6 млрд рублей. В том числе расходы на экспедиторские услуги сократились до 3 млрд рублей. (-51,4%), на топливо – до 2,1 млрд руб. (-20,2%), на зарплаты и премии – до 1,8 млрд руб. (-11,2%), на нелогистические услуги – до 657,6 млн руб. (-80,8%).

Валовая прибыль перевозчика упала на 65,6% до 1 млрд руб.

Общие и административные расходы превысили 1,4 млрд рублей (-9,5%). Операционный убыток Globaltruck за прошлый год составил 119,5 млн рублей против более 1,5 млрд рублей операционной прибыли в 2023 году.

Группа отразила почти 1,1 млрд рублей финансовых расходов против 438,5 млн рублей в позапрошлом году. В частности, процентные расходы по банковским кредитам выросли в 2,8 раза до 649,8 млн рублей.

Долгосрочные обязательства автоперевозчика за год подросли на 3,5% до 2,3 млрд руб. Краткосрочные обязательства снизились почти на 30% до 4,6 млрд рублей.

Globaltruck входит в периметр группы компаний "Монополия", которая весной 2023 года приобрела контрольный пакет акций перевозчика за 3,6 млрд рублей.

Группа "Монополия" по итогам 2024 года получила по МСФО выручку в 60,2 млрд рублей (+15%). Годовой чистый убыток компании превысил 3,4 млрд рублей против 3,9 млрд рублей чистой прибыли в 2023 году.

Globaltruck
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