Шадаев считает, что затраты операторов на маркировку звонков от юрлиц должны компенсироваться

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Затраты телеком-операторов на маркировку звонков, поступающих мобильным абонентам от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, необходимо будет компенсировать, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Я считаю, что расходы операторов (на маркировку звонков - ИФ) должны компенсироваться. Так же как маркировка (товаров - ИФ) оплачивается бизнесом, так же и маркировка исходящих звонков по требованиям, которые мы ввели. Позиция нас, как отраслевого регулятора: должны все-таки возмещаться расходы", - сказал министр на IT-завтраке в рамках ПМЭФ-2025.

Маркировка звонков, поступающих от юрлиц или ИП, предусмотрена законом по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

В апреле Минцифры представило проект постановления, устанавливающего правила маркировки звонков от юрлиц или ИП абонентам мобильной связи.

Согласно проекту, оператор связи, с чьей сети совершает вызов юрлицо или ИП, должен передавать на телефон абонента, которому поступает звонок, следующую информацию: полное или сокращенное наименование юрлица либо ИП или товарный знак (при наличии); категория телефонных вызовов; дополнительные сведения, относящиеся к деятельности организации.

Информация об организации будет передаваться на пользовательское устройство в текстовом формате и не превышать 32 символов.

Организации или ИП должны будут заключить с оператором связи договор об отображении информации на пользовательском оборудовании. Организация или оператор, с сети которого инициируется вызов, должны будут предоставить одному из операторов, на чьи сети будут поступать звонки, информацию об организации с указанием перечня вызывающих номеров. Оператор, получивший эту информацию, предоставит ее остальным операторам.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, "реализация проектируемого регулирования сократит риски так называемого "телефонного мошенничества", поскольку будет способствовать достоверному информированию абонентов (пользователей) об инициаторе вызова".