Поиск

"Рольф" отразил 5 млрд рублей чистого убытка по МСФО за шесть месяцев

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Чистый убыток автодилерской группы "Рольф" по МСФО за I полугодие 2025 года составил 5 млрд руб. на фоне роста почти до 6 млрд руб. выплат по кредитам и займам в отчетном периоде, говорится в отчетности компании.

Отчетность "Рольфа", который в прошлом году по решению суда был обращен в госсобственность РФ, а позже - выкуплен у Росимущества структурами бизнесмена Умара Кремлева почти за 35 млрд рублей, приводится без ретроспективных данных. Головной компанией группы является АО "ПромАгроЛогистика", которая объединяет несколько "дочек", включая основное операционное АО "Рольф". В прикрепленном к отчетности пресс-релизе группа рекомендует сопоставлять финансовые результаты головной структуры с показателями отчетности АО "Рольф" за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, выручка "Рольфа" в I полугодии 2025 года составила 89,8 млрд руб. (-36,8%), в том числе доходы от продажи автомобилей - 67,7 млрд руб. (-41,3%), от реализации сервиса запчастей и т.д. - 22 млрд руб. (-17,3%).

Себестоимость продаж транспортных средств и материалов дилер оценил в 76,6 млрд руб. (-38,6%), расходы на зарплаты сотрудников - в 7,7 млрд руб. (-14,7%).

Операционная прибыль упала в 3,2 раза, до 1,1 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4,6 млрд руб. против 1,2 млрд руб. прибыли до налогообложения в аналогичном периоде прошлого года на фоне роста финансовых расходов до 6,1 млрд руб. с 2,4 млрд руб. соответственно. В частности, расходы на выплаты по кредитам и займам подскочили в 2,6 раза, до 5,8 млрд руб.

Чистый долг группы "Рольф", как отмечается в отчетности, с начала года снизился на 8,9%, до 41,8 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA упал на 25,8%, до 7 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA за полугодие выросло до 5,88х с 4,79х на конец прошлого года.

Финансовые результаты "Рольфа" по итогам I полугодия 2025 года оказались ниже прогнозов, которые в компании давали еще в июне. Гендиректор дилера Светлана Виноградова говорила "Интерфаксу" на ПМЭФ-2025, что в первой половине года компания планировала выручку на уровне 100 млрд руб.

Она отмечала, что за 5 месяцев 2025 года дилер реализовал 10,4 тыс. новых автомобилей (-14% г/г) и 14 тыс. машин с пробегом (-50% г/г). "Драйвером снижения финансовых показателей сейчас является основной бизнес автомобилей с пробегом, который мы сократили уже практически втрое за два года на фоне роста ключевой ставки", - констатировала топ-менеджер.

На ПМЭФ-2025 она также говорили, что за весь 2025 год "Рольф" на тот момент планировал снизить выручку до 220-250 млрд руб. с 284 млрд руб. в 2024 году, EBITDA - до 5-6 млрд руб. с 10 млрд руб. соответственно.

Рольф Светлана Виноградова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Страны ШОС решили создать Банк развития

Страны ШОС решили создать Банк развития

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 48,7 пункта

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 48,7 пункта

Японский министр отменил визит в США из-за разногласий по закупкам риса

Путин заявил, что РФ и Китай практически не используют в торговле евро и доллар

Введение маркировки звонков от юрлиц потребует значительных затрат от операторов

Бюджет РФ

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

Из-за кризиса в отрасли остановлены 23 угольных предприятия

Из-за кризиса в отрасли остановлены 23 угольных предприятия

Intel, Samsung и SK Hynix лишатся права на использование технологий США в Китае

Ведомства продолжают работать над введением схемы ship-or-pay в России

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7080 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });