"Рольф" отразил 5 млрд рублей чистого убытка по МСФО за шесть месяцев

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Чистый убыток автодилерской группы "Рольф" по МСФО за I полугодие 2025 года составил 5 млрд руб. на фоне роста почти до 6 млрд руб. выплат по кредитам и займам в отчетном периоде, говорится в отчетности компании.

Отчетность "Рольфа", который в прошлом году по решению суда был обращен в госсобственность РФ, а позже - выкуплен у Росимущества структурами бизнесмена Умара Кремлева почти за 35 млрд рублей, приводится без ретроспективных данных. Головной компанией группы является АО "ПромАгроЛогистика", которая объединяет несколько "дочек", включая основное операционное АО "Рольф". В прикрепленном к отчетности пресс-релизе группа рекомендует сопоставлять финансовые результаты головной структуры с показателями отчетности АО "Рольф" за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, выручка "Рольфа" в I полугодии 2025 года составила 89,8 млрд руб. (-36,8%), в том числе доходы от продажи автомобилей - 67,7 млрд руб. (-41,3%), от реализации сервиса запчастей и т.д. - 22 млрд руб. (-17,3%).

Себестоимость продаж транспортных средств и материалов дилер оценил в 76,6 млрд руб. (-38,6%), расходы на зарплаты сотрудников - в 7,7 млрд руб. (-14,7%).

Операционная прибыль упала в 3,2 раза, до 1,1 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4,6 млрд руб. против 1,2 млрд руб. прибыли до налогообложения в аналогичном периоде прошлого года на фоне роста финансовых расходов до 6,1 млрд руб. с 2,4 млрд руб. соответственно. В частности, расходы на выплаты по кредитам и займам подскочили в 2,6 раза, до 5,8 млрд руб.

Чистый долг группы "Рольф", как отмечается в отчетности, с начала года снизился на 8,9%, до 41,8 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA упал на 25,8%, до 7 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA за полугодие выросло до 5,88х с 4,79х на конец прошлого года.

Финансовые результаты "Рольфа" по итогам I полугодия 2025 года оказались ниже прогнозов, которые в компании давали еще в июне. Гендиректор дилера Светлана Виноградова говорила "Интерфаксу" на ПМЭФ-2025, что в первой половине года компания планировала выручку на уровне 100 млрд руб.

Она отмечала, что за 5 месяцев 2025 года дилер реализовал 10,4 тыс. новых автомобилей (-14% г/г) и 14 тыс. машин с пробегом (-50% г/г). "Драйвером снижения финансовых показателей сейчас является основной бизнес автомобилей с пробегом, который мы сократили уже практически втрое за два года на фоне роста ключевой ставки", - констатировала топ-менеджер.

На ПМЭФ-2025 она также говорили, что за весь 2025 год "Рольф" на тот момент планировал снизить выручку до 220-250 млрд руб. с 284 млрд руб. в 2024 году, EBITDA - до 5-6 млрд руб. с 10 млрд руб. соответственно.