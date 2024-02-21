Суд постановил истребовать активы автодилера "Рольф" в пользу РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Московский районный суд Санкт-Петербурга в среду удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к автодилеру "Рольф" и основателю холдинга Сергею Петрову об истребовании активов в пользу государства, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Иск удовлетворить, обратить в доход государства все акции АО "Рольф", принадлежащие частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех", - сказала судья.

Активы изымаются как имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

При этом представитель Петрова, адвокат Алексей Куприянов, после оглашения решения заявил, что планирует обжаловать его.

"Да, буду (обжаловать - ИФ). По всем основаниям, которые я заявлял в своей юридической позиции. В течение месяца после получения решения в окончательной форме. Окончательную форму обещали через пять дней", - сказал он журналистам.

Как сообщалось, Московский райсуд Петербурга зарегистрировал этот иск 27 декабря 2023 года.

Тогда же, в декабре 2023 года, активы "Рольфа" были переданы во временное управление Росимуществу указом президента РФ Владимира Путина. Тот указ комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Это связано с исключительно экономической целесообразностью, соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом известной международной экономической конъюнктуры". Журналисты обращали внимание Пескова на то, что компания является российской. "Нет, там же и разные офшорные владения, и так далее. Она – российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - отреагировал тогда пресс-секретарь главы государства.

В самом "Рольфе" заявляли, что передача активов компании во временное управление Росимуществу не повлияет на операционную деятельность. "Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО "Рольф" сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество как временный управляющий акциями АО "Рольф" намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками", - поясняли "Интерфаксу" в компании.

"Рольф" – один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из 30 автомобильных брендов. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла автомобилей с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. За 2022 год дилер реализовал около 100 тыс. автомобилей, три четверти из которых пришлись на бывшие в употреблении. Выручка группы по РСБУ за 2022 год составила 160,7 млрд рублей (-36%), чистая прибыль - 9,6 млрд рублей (против убытка 4,6 млрд рублей в 2021 году).

Руководители "Рольфа", включая основателя компании Петрова, несколько лет назад подпали под уголовное преследование по делу о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (часть 3 статьи 193.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году Петров, экс-директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, бывший гендиректор дилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия в составе группы с иными, неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление за границу денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Петров, ныне проживающий за границей, заочно арестованный и объявленный в международный розыск, заявлял "Интерфаксу", что отрицает какой-либо вывод денег из "Рольфа". Его защита указывала на отсутствие события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.

К настоящему времени по искам Генпрокуратуры в пользу РФ также взысканы акции АО "Волжский оргсинтез", ОАО "Уралбиофарм", АО "Метафракс Кемикалс", ПАО "ТГК-2", нефтяного холдинга "Русь-Ойл", АО "Калининградский морской торговый порт", АО "Конти-Рус", банка "Вятич" и ряда других компаний.

В процессе рассмотрения в суде, в частности, находится иск ведомства о взыскании в пользу государства трех предприятий группы ЧЭМК (Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский завод ферросплавов и "Кузнецкие ферросплавы").