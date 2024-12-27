Выкуп "Рольфа" у Росимущества обошелся новому владельцу в 34,8 млрд рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Структура нового владельца "Рольфа" - бизнесмена Умара Кремлева - приобрела активы группы у Росимущества за 34,8 млрд рублей, говорится в опубликованной дилерским холдингом промежуточной консолидированной отчетности.

Последний из опубликованных дилером отчетов - за 9 месяцев 2024 года - содержит описание новой структуры владения группы. Головной компанией в ней является АО "ПромАгроЛогистика" (ПАЛ).

"В мае 2024 года было учреждено АО "Автомобильные технологии", материнской компанией которого в августе 2024 года с долей участия в уставном капитале 99% стало АО "ПромАгроЛогистика". В августе 2024 года АО "Автомобильные технологии" приобрело у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", и ООО "Рольф Тех"", - поясняется во вводной части к отчету.

В самом отчете говорится, что сделка по выкупу "Рольфа" была закрыта 31 августа, ее стоимость составила 34,798 млрд руб.

Для определения справедливой цены запасы дилера были оценены в 33,7 млрд руб., основные средства - в 16,2 млрд руб., торговая и прочая дебиторская задолженность - в 11 млрд руб., денежные средства и их эквиваленты - в 3 млрд руб. В сторону уменьшения оценку активов дилера скорректировали, в частности, обязательства по кредитам и займам на 22 млрд руб., торговая и прочая кредиторская задолженность на 8,5 млрд руб. и обязательства по аренде на 2 млрд руб.

Раскрытая в отчетности стоимость сделки по выкупу "Рольфа" у Росимущества соответствует примерным параметрам, которые озвучивал журналистам в ноябре новый гендиректор "Рольфа" Роман Антонов - бизнес-партнер предпринимателя Умара Кремлева, конечного бенефициара дилера. "Сделка была денежная, по рыночной стоимости. Была оценка Росимущества, по которой мы приобретали компанию. Сделка была не бесплатная, мы за неё платили. В параметрах 30-40 млрд руб., как аналитики говорили", - говорил Антонов журналистам.

Активы "Рольфа" по указу президента Владимира Путина в конце 2023 года были переданы во временное управление Росимуществу. За несколько лет до этого, в 2019 году, под уголовное преследование подпали топ-менеджеры дилера, в том числе основатель бизнеса Сергей Петров, который уже тогда покинул РФ, переехав в Австрию.

После публикации год назад президентского указа Генпрокуратура РФ подала в петербургский суд иск об обращении дилера в госсобственность. Заявление было удовлетворено. Основанием для этого, как отметил суд в своем решении, стало то, что Петров руководил компанией будучи параллельно депутатом Госдумы РФ, куда он избирался в 2007-2016 годах.

Весной этого года "Рольф" возглавил Антонов, бизнес-партнер Кремлева. В начале сентября "Рольф" публиковал пресс-релиз, в котором сообщил, что владельцем холдинга стал Кремлев, который как "новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов".

Вслед за этим - после выкупа "Рольфа" у Росимущества новым владельцем - новый президентский указ вывел дилера из госсобственности.

"Рольф" - крупнейший по выручке в России автодилерский холдинг, имеет портфель из более 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге, а также недавно открытый по франшизе центр в Краснодаре. Обновленная стратегия компании предполагает также активное расширение присутствия в регионах РФ. За 2023 год дилер реализовал около 131 тыс. автомобилей (+31,4%), в том числе 28,7 тыс. новых (+13%) и 102,3 тыс. с пробегом (+37,8%), став самым крупным игроком своего сектора по обороту - годовая выручка составила 324 млрд руб. (+40%).