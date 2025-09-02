Поиск

РФ и Китай приступили к созданию совместных зон сотрудничества в АПК

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Китай приступили к созданию совместных пилотных и демонстрационных зон сельскохозяйственного сотрудничества.

"Создана совместная рабочая группа. Следующий шаг - определение конкретных земельных участков сельскохозяйственного назначения для реализации проектов по выращиванию экологически чистой продукции (сои, риса, кукурузы, пшеницы, полевых культур, люцерны, овощей, фруктов и других сельхозкультур), развитию животноводства, селекционно-семеноводческой деятельности, логистики, внедрению современных сельскохозяйственных технологий", - сообщает пресс-служба Минвостокразвития по итогам подписания меморандум о сотрудничестве в АПК с министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР.

Документ, в частности, предусматривает строительство комплексных агропарков, включающих ключевые этапы промышленной цепочки: производство, переработку, хранение и реализацию экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Для совместных проектов планируется использовать как действующие, так и новые механизмы поддержки проектов, в том числе формируемые на Дальнем Востоке международные территории опережающего развития (МТОР).

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, приведенным в сообщении, новый формат сотрудничества направлен на создание и развитие кооперационных связей, повышение эффективности инвестиций, увеличение товарооборота, а также внедрение передовых и инновационных сельскохозяйственных технологий.

Как сообщалось, в конце августа перспективы создания российско-китайских зон сотрудничества в сельском хозяйстве, в которых будут действовать преференции МТОР, обсуждались на встрече замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталия Алтабаева и замминистра сельского хозяйства и сельских дел КНР Чжана Чжили.

