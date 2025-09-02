ЦБ РФ считает, что достигнутой жёсткости ДКП достаточно для возврата инфляции к целевым 4%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Достигнутой жёсткости денежно-кредитной политики (ДКП) достаточно для возвращения инфляции к целевым 4%, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции во вторник.

"Полагаем, что достигнутой жёсткости денежно-кредитной политики достаточно, чтобы по итогам 2026 года годовая инфляция вернулась к цели 4%", - сказал он.

Заботкин отметил, что произошедшее ужесточение ДКП оказывает влияние на инфляцию: "Темпы роста цен в этом году планомерно и существенно замедляются".

ЦБ РФ начал цикл ужесточения ДКП во второй половине 2024 года: в июле прошлого года ключевая ставка была повышена на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%, в октябре - на 200 б.п. - до 21%. Затем ставка четыре заседания подряд оставалась неизменной. Банк России снизил ключевую ставку в июне 2025 года на 100 б.п. - до 20%, в июле - еще на 200 б.п. - до 18%.