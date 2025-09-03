Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду корректируется вверх после падения накануне из-за сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг урегулирования военного конфликта на Украине и в ожидании новостей на эту тематику; также игроки продолжат оценивать поступающие новости из Китая.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2866,94 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1120,6 пункта (+0,8%); лидируют в росте акции "Группы компаний ПИК" (+2%) и "Норникеля" (+1,6%), цены остальных blue chips на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 сентября, составляет 80,5947 руб. (+16,86 копейки).

Подорожали также акции "ММК"(+1,5%), "Аэрофлота"(+1,3%), АФК "Система" (+1,3%), "ВК" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Русала" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "НЛМК" (+1%), "Северстали" (+1%), "АЛРОСА" (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +1% "префы"), "Татнефти" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "МТС" (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп заявил поздно вечером во вторник, что ему стало известно о новых подробностях, которые связаны с украинским урегулированием и которые американский лидер назвал интересными. "Я узнал новые аспекты, которые могут быть очень интересными. Я думаю, через несколько дней и вы узнаете", - сказал он в Белом доме.

Он отметил, что внимательно наблюдает за перспективами возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, добавив, что пока следует подождать и посмотреть за дальнейшим развитием событий. Трамп подчеркнул, что хотел бы увидеть завершение украинского кризиса.

Также Трамп предупредил, что может изменить свою позицию в случае, если встреча с президентом РФ Владимиром Путиным не принесла ожидаемых результатов. "У меня была очень хорошая встреча с Путиным. Посмотрим, что из этого выйдет. Если ничего не выйдет - мы займем другую позицию", - сказал он журналистам во вторник.

Россия рассчитывает на продолжение прямых переговоров с Украиной, главы делегаций находятся в прямом контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены", - сказал Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". Министр подчеркнул, что "урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается нашим приоритетом".

Он отметил, что "в последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагает американская администрация". "Приветствуем все конструктивные инициативы, включая и те, что исходят от наших партнеров на Глобальном Юге и Востоке", - добавил Лавров.

По оценке управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой, индекс МосБиржи в среду будет находиться в диапазоне 2850-2920 пунктов.

Отсутствие определенности на геополитическом фоне, угроза новых антироссийских санкций продолжают оказывать давление на настрой инвесторов, а монетарный фактор поддержки пока не так важен и во многом отыгран: на следующей неделе состоится заседание Банка России, где ожидается снижение ключевой ставки до 16% годовых, отметила эксперт.

В условиях неопределенности на геополитической арене целевой диапазон для индекса МосБиржи сохраняется в рамках 2850-2920 пунктов, при этом есть риски ухода ниже уровня поддержки при ухудшении сантимента, считает Крылова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, никаких ярко выраженных причин для снижения рынка накануне не наблюдалось. Отчасти негативу способствовали новости о здоровье Дональда Трампа и его загадочные слова относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. Также пессимизма добавил опубликованный ЦБ проект "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы". Складывается впечатление, что Банк России всеми силами продолжит опускать инфляцию к таргету в 4%, что является позитивным фактором. Однако негатив состоит в том, что это будет осуществляться за счет высокой ключевой ставки и торможения экономики РФ. Так, во всех сценариях регулятора экономический рост России ожидается ниже среднемирового уровня.

Для "Газпрома" позитивом стали новости из Китая - это увеличение поставок по действующим маршрутам и меморандум о строительстве "Силы Сибири 2". Новости имеют общий характер, поскольку непонятны ни цены продаж, ни сроки и затраты по созданию новых магистралей. Вероятно, многие решили, что теперь прибыль газовой монополии пойдет на строительство "Силы Сибири 2", и среди акционеров она распределяться не будет. В результате, акции "Газпрома" подешевели и достигли зоны поддержки 129-132 руб.

Рисковым инвесторам имеет смысл покупать фьючерс на индекс МосБбиржи в расчете, что ближайшая поддержка в районе 2850 пунктов устоит. Объективных оснований для ее пробоя не наблюдается, считает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в центре внимания инвесторов остается визит президента России в Китай; важным событием стало подписание "Газпромом" и китайской CNPC меморандума о стратегическом сотрудничестве, включающего строительство газопровода "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз-Восток" объемом 50 млрд м3 в год на 30 лет. Также достигнуты договоренности об увеличении поставок по "Силе Сибири" и дальневосточному маршруту. Однако акции "Газпрома" снизились, вопреки позитивным новостям - камень преткновения для газового гиганта заключается в том, что инвестиции в реализацию проекта будут съедать денежные потоки и дивидендный потенциал, ухудшать финансовую устойчивость, полагают эксперты.

Согласно сентябрьскому отчету ЦБ РФ "О чем говорят тренды", темпы роста экономики и инфляции на текущий момент складываются по нижней границе (или даже ниже) прогноза Банка России, хотя регулятор по-прежнему констатирует, что баланс смещен в сторону проинфляционных рисков. Инфляционные ожидания предприятий и населения остаются повышенными и не закреплены, что указывает на риск сохранения значительной инерции в инфляционных процессах. Это требует поддержания достаточной жесткости денежно-кредитных условий и осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики. Вместе с тем, сохраняется проинфляционный фактор в виде бюджетного импульса. Содержащиеся в бюллетене сигналы укрепляют мнение в отношении более скромного шага в снижении ключевой ставки - на 1 п.п. - по итогам сентябрьского заседания. Сохранение жесткой риторики Банка России в сочетании с отсутствием позитивных сдвигов на геополитическом фронте продолжит оказывать давление на рынок акций, полагают эксперты "Цифра брокер".

Индексы акций в США накануне снизились на 0,6-0,8% в ожидании статданных, которые позволят судить о состоянии рынка труда США.

Августовский отчет о безработице в Штатах будет обнародован в пятницу и может существенно повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что безработица в прошлом месяце выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число рабочих мест (за исключением сельскохозяйственного сектора) увеличилось на 75 тыс.

Тем временем Институт управления поставками (ISM) сообщил во вторник, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 48,7 пункта по сравнению с 48 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов, по данным Trading Economics. ISM Manufacturing находится ниже пограничного уровня 50 пунктов шестой месяц подряд.

Рынок оценивает вероятность снижения ставки Федрезерва на сентябрьском заседании примерно в 92%, по данным FedWatch.

Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл отметил рост рисков для американского рынка труда, допустив необходимость в корректировке денежно-кредитной политики.

В Азии в среду также наблюдается негативная динамика индексов акций за исключением Южной Кореи (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,2-0,3%).

Экономика Южной Кореи во II квартале увеличилась на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным ЦБ страны. Ранее сообщалось о повышении на 0,6%, и аналитики не прогнозировали пересмотра, сообщает Trading Economics. В первом квартале ВВП снизился на 0,2%.

Экономика Австралии во II квартале увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%. ВВП страны растет пятнадцатый квартал подряд. Подъем в первом квартале был пересмотрен до 0,3% с ранее сообщавшихся 0,2%.

На нефтяном рынке утром в среду цены слабо снижаются после уверенного роста днем ранее.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,93 за баррель (-0,3% и +1,5% во вторник), октябрьская цена фьючерса на WTI - $65,42 за баррель (-0,3% и +2,5% накануне к уровню пятницы).

Участники рынка продолжают следить за новостями геополитики и оценивают новые санкционные меры США.

Американское министерство финансов накануне ввело санкции в отношении компаний и судов, принадлежащих бизнесмену с иракским гражданством, в связи с перевозками иранской нефти.

Ранее на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент завил, что Вашингтон в ближайшие дни рассмотрит возможности для воздействия на Москву. В Белом доме продолжают изучать варианты санкционного давления на РФ из-за продолжающегося конфликта на Украине, отметил он.

Инвесторы также ждут намеченного на 7 сентября заседания ОПЕК+, на котором будут обсуждаться будущие объемы добычи нефти. Аналитики в основном ожидают, что квоты будут оставлены без изменений, пишет Trading Economics.

Позднее в среду Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по резервам нефти в США. Официальный отчет министерства энергетики по коммерческим запасам нефти в стране будет опубликован в четверг.