Трамп заявил, что узнал "новые аспекты" украинского урегулирования

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что ему стало известно о новых подробностях, которые связаны с украинским урегулированием. Американский лидер назвал их интересными.

"Я узнал новые аспекты, которые могут быть очень интересными. Я думаю, через несколько дней и вы узнаете", - сказал он в Белом доме.

Он отметил, что внимательно наблюдает за перспективами возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он добавил, что пока следует подождать и посмотреть за дальнейшим развитием событий.

Трамп подчеркнул, что хотел бы увидеть завершение украинского кризиса.