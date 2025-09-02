Миллер сообщил о подписании обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2"

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на переговорах в Пекине Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток", сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер по итогам переговоров лидеров трёх стран в Пекине во вторник.

"На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран - России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз - Восток". Этот проект позволит поставлять из России транзитом в Монголию 50 млрд кубических метров газа в год", - сказал он.

Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет.

Кроме того, достигнуто соглашение об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 млрд кубометров в год, добавил Миллер.

"Также в рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и КННК (Китайская национальная нефтегазовая корпорация, CNPC - ИФ). В частности, об увеличении поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с 38 млрд куб. м газа в год до 44 млрд куб. м газа в год и по увеличению объемов поставок газа по проекту "Дальневосточный маршрут" с 10 млрд на 2 млрд в год", - сказал он.

Отвечая на вопросы о цене газа, глава "Газпрома" сказал: "Мы коммерческие вопросы отдельно доложим".

Он также подчеркнул, что "Газпром" и КННК во вторник подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, который отражает новый этап работы партнеров по новым проектам.

Отвечая на вопрос о валюте расчетов, Миллер напомнил: "Я могу сказать, в каких валютах оплата производится в текущий период времени - 50% в рублях и 50% в валюте".

Цена поставок газа для Китая, по словам главы "Газпрома", объективно ниже, чем для Европы из-за более короткого транспортного плеча.

"Поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу - из Западной Сибири. Месторождения Западной Сибири расположены значительно дальше, чем месторождения Восточной Сибири, к границе России и Китая, или России и Монголии. Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно: китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже", - пояснил российский газовик.