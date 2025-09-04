РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Китай подписали обязывающий меморандум по проекту строительства газопровода "Сила Сибири 2" мощностью 50 млрд кубометров газа в год, проект сделан на уровне предварительного ТЭО, теперь нужно быстро доработать схему финансирования проекта и другие вопросы, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев в кулуарах Владивостокского экономического форума (ВЭФ).

"Подписанный меморандум учитывает основные параметры, он будет проходить через Монголию и объем поставок - 50 миллиардов кубических метров в год. Проект очень непростой, он потребует строительство больших линий трубопроводов, поэтому сейчас мы будем переходить к активной работе по доработке этого проекта, и тогда уже сможем сказать конкретно о сроках и финансах этого проекта. Пока это все сделано на уровне пред-ТЭО", - сказал он.

"Сейчас мы должны будем и схемы финансирования, и все (остальное - ИФ) выработать. Без подписания этого меморандума дальнейшая работа была невозможна. Сейчас у нас свобода действий, разрешение нам дали, поэтому мы будем эту схему быстро дорабатывать", - сказал министр, заметив, что схема может быть выработана в следующем году.

Цивилев также сообщил, что "идут проектные работы" по увеличению мощностей уже построенного газопровода "Сила Сибири" с 38 до 44 млрд кубометров газа в год, о чем было согласовано в ходе прошедшего визита в Китай.

"Сейчас идут проектные работы по увеличению мощностей. После того, как они будут закончены, мы назовем конкретные сроки. Пока зафиксирована проектная мощность 38 млрд, чтобы выйти на уровень 44, нужно будет внести дополнительные изменения в проект", - заметил он.

Он напомнил также, что принято решение увеличить поставки газа по строящемуся Дальневосточному маршруту с 10 до 12 млрд кубометров в год.