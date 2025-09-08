Германия в июле сократила экспорт в Россию на 12,4% к июню

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Германия в июле сократила экспорт в Россию на 12,4% к июню - до 526,5 млн евро, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ Destatis.

Импорт из России в июле уменьшился на 43,9% - до 80,7 млн евро.

Июльский экспорт в Россию был на 19,8%, а импорт - на 40,3% меньше, чем годом ранее.

В январе-июле экспорт в Россию снизился на 6,8% в годовом исчислении, импорт - на 37,4%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в июле сократился на 0,6% относительно предыдущего месяца - до 130,2 млрд евро.

Объем импорта уменьшился на 0,1%, до 115,4 млрд евро.

В годовом сравнении рост экспорта составил 1,4%, импорта - 4,3%.

Экспорт в США в июле сократился на 7,9% по сравнению с июнем, до минимума с декабря 2021 года. Сокращение отмечается четвертый месяц подряд. Поставки в Китай уменьшились на 7,3%, в Великобританию - на 3,1%. Экспорт в страны Евросоюза увеличился на 2,5%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце вырос на 1,1%, из Великобритании - на 7,8%. Поставки из Китая сократились на 2,4%, из США - на 10%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в июле уменьшился до 14,7 млрд евро с 15,4 млрд евро в июне. Годом ранее профицит составлял 17,7 млрд евро.