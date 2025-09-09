В Кузбассе число остановленных из-за кризиса угольных предприятий выросло до 18

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Работа 18 угольных предприятий в Кемеровской области приостановлена, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Из 151 угольного предприятия 30 находятся в "красной зоне", работа 18 – приостановлена. По остальным приняты меры поддержки, и они продолжают свою работу", - говорится в сообщении. Работа каких конкретно предприятий приостановлена, не уточняется.

"Благодаря поддержке правительства РФ 16 предприятиям предоставлены отсрочки по уплате налоговых платежей. Часть предприятий при улучшении ситуации на рынке вновь начнут работать. Для этого с собственниками проработаны меры их повторного запуска", - отмечает пресс-служба.

В конце августа власти Кузбасса заявляли о 17 приостановленных предприятиях. В апреле в "красной зоне" было 20 предприятий.

Согласно сообщению, с начала года угольщики добыли 124,6 млн тонн угля, "есть небольшое снижение от уровня прошлого года, но показатель выше пессимистичного прогноза". "Отмечаем рост цен на кокс и энергетические марки (...) Динамика слабая, но самое главное сейчас - прекратилось падение", - подчеркивает пресс-служба.

Сообщается также, что "налажена ритмичность" отгрузки угля в восточном, северо-западном и южном направлениях по желдороге. Вопрос по поставке сортового угля населению в 2026 году предполагается решить в течение месяца. Пайкового угля выдано 24 тыс. тонн, что составляет 40% от потребности региона.

Минэнерго РФ в 2025 году ожидает снижения добычи угля в Кузбассе на 5-6%, (или на 10-12 млн тонн) если ситуация не изменится. В январе-июле текущего года в Кузбассе было добыто 110,3 млн тонн угля, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В 2024 году в Кемеровской области было добыто 198,4 млн тонн угля.