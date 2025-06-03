В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство будет индивидуально оценивать экономическое состояние каждого из угольных предприятий, обратившихся за мерами господдержки, сообщил журналистам в кулуарах выставки "Уголь России и Майнинг" в Новокузнецке директор департамента Минэнерго Петр Бобылев.

"Адресно по компаниям мы говорим о том, что ряд компаний на сегодня требует сиюминутного вмешательства, иначе есть риск снижения объемов добычи. Поэтому первый критерий - это доказанная убыточность, а вот объем убыточности обсуждается на тонну добычи. Это экономические показатели, такие как долг/EBITDA, EBITDA. Мы говорим на понятном для них языке", - сказал он.

По его словам, будет оцениваться бухгалтерская отчетность, в которой должно быть видно, что предприятия "оптимизировали все, что могут себе позволить".

Бобылев отметил, что пока не готов комментировать сроки ограничения на выплату дивидендов. "Когда итоговые меры поддержки будут опубликованы, тогда мы сможем более развернуто ответить на ваш вопрос", - объяснил он.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил журналистам, что те компании, которые выплачивают дивиденды, не смогут претендовать на господдержку.

"Перед тем, как правительство и подкомиссия будет принимать решение о предоставлении индивидуальных мер - это могут быть и компенсация логистических затрат, и списание части накопленной невозможной к взысканию задолженности - предприятие должно доказать, что приняло все меры по оптимизации собственных затрат, что нет никаких дорогостоящих ненужных покупок, не было повышения зарплаты топ-менеджерам и выплаты дивидендов. Если же меры оптимизации не были выполнены, если дивиденды выплачивались, то предприятие не в состоянии будет обратиться за мерами господдержки", - сказал он.

В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин утвердил меры поддержки угольной отрасли. В частности, будут утверждены планы финансового оздоровления предприятий отрасли, в том числе предусматривающие помощь непосредственных бенефициаров (акционеров), а также ограничения на выплату дивидендов, повышение оплаты труда высшему менеджменту, оптимизацию затрат. Помимо этого, угольным компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угольной продукции на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия также получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. При необходимости отдельным решением подкомиссии отсрочка может быть продлена и на более длительный период.

Среди других мер значится предоставление сибирским угольным компаниям компенсации в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях. Их перечень будет сформирован Минэнерго и утвержден подкомиссией по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики.

Кроме того, предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. При отработке этой меры будет учтена позиция Банка России.

В предоставлении мер помощи компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход. Минфину с Минэнерго до 5 июня предстоит проработать и утвердить критерии, на основании которых будут приниматься решения о рассмотрении заявок о господдержке отраслевых компаний

Сальдированный убыток угольных компаний России в 2024 году составил 112,6 млрд рублей против прибыли 374,7 млрд рублей годом ранее. По итогам января-февраля 2025 года этот убыток уже составляет 19,9 млрд рублей против прибыли 20,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщал Росстат.