Сальдированный убыток угольных компаний в I полугодии составил 185,2 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток российских угольных компаний в I полугодии 2025 года составил 185,2 млрд рублей против 7,1 млрд рублей годом ранее, по данным Росстата.

В январе-июне 2025 года угольные компании получили прибыль в размере 58 млрд рублей (-35,3% к аналогичному периоду 2024 года), убытки составили 243,2 млрд рублей (рост в 2,6 раза).

Доля прибыльных компаний в угольной отрасли за отчетный период составила 34% против 48,6% годом ранее, убыточных - 66% против 51,4%.

Сальдированный убыток компаний угольной отрасли России в 2025 году может составить 300-350 млрд рублей, если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками, говорил ранее замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин в Совете Федерации.

В конце мая правительство утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Компаниям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным предприятиям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.