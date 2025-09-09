Поиск

После удара Израиля по Дохе Brent подорожала до $67,09 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Нефть дорожает после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе. Обострение конфликта на Ближнем Востоке добавляет премию за геополитический риск к ценам на нефть.

К 18:20 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,07 (1,62%) до $67,09 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,13 (1,81%), до $63,39 за баррель.

9 сентября ВВС Израиля нанесли несколько ударов по зданию в Дохе, где руководители ХАМАС собрались для обсуждения предложения о перемирии с Израилем в секторе Газа. Как пишет The Times of Israel со ссылкой на источник, президент США Дональд Трамп дал Израилю "зеленый свет" на нанесение этого удара.

По данным арабских СМИ, во время взрывов в Дохе погиб один из политических лидеров движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя. В ХАМАС заявили, что все руководители группировки выжили.

Удар Израиля по Дохе ставит под угрозу усилия США по достижению мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, которое могло бы свести на нет оставшуюся премию за риск в ценах на нефть, связанную с ближневосточным конфликтом, отмечает Bloomberg.

