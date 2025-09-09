Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти утром во вторник на опасениях сокращения мировых поставок в случае введения новых санкций против России.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по Москве растет на $0,48 (0,73%) до $66,5 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,52 (0,79%) до $66,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,44 (0,71%) до $62,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,39 (0,63%) до $62,26 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в прошедшие выходные, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против РФ. Первой фазой антироссийских мер он называет дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Нью-Дели продолжает покупать нефть у Москвы.

Европейский союз тем временем обсуждает 19-й пакет санкций против России, который затронет ряд банков и энергетических компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, часть мер может быть согласована с США впервые после того, как Трамп стал президентом.

Между тем министры восьми стран ОПЕК+, участвовавших в добровольных ограничениях добычи нефти, на минувших выходных договорились увеличить производство в октябре на 137 тыс. б/с. Это станет первым шагом по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений на 1,65 млн б/с, которые должны были действовать до конца 2026 года.

"Рынок заложил рост добычи в котировки на прошлой неделе и сейчас следит за тем, не начнут ли расти запасы топлива в мире, что может означать сокращение свободных добывающих мощностей в будущем, - сказала Ребекка Бабин из CIBC Private Wealth Group. - Такое ралли, вызванное чувством облегчения, может ненадолго затормозить медвежий тренд, но лишь на пару дней".