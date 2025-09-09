Поиск

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти утром во вторник на опасениях сокращения мировых поставок в случае введения новых санкций против России.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по Москве растет на $0,48 (0,73%) до $66,5 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,52 (0,79%) до $66,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,44 (0,71%) до $62,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,39 (0,63%) до $62,26 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в прошедшие выходные, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против РФ. Первой фазой антироссийских мер он называет дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Нью-Дели продолжает покупать нефть у Москвы.

Европейский союз тем временем обсуждает 19-й пакет санкций против России, который затронет ряд банков и энергетических компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, часть мер может быть согласована с США впервые после того, как Трамп стал президентом.

Между тем министры восьми стран ОПЕК+, участвовавших в добровольных ограничениях добычи нефти, на минувших выходных договорились увеличить производство в октябре на 137 тыс. б/с. Это станет первым шагом по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений на 1,65 млн б/с, которые должны были действовать до конца 2026 года.

"Рынок заложил рост добычи в котировки на прошлой неделе и сейчас следит за тем, не начнут ли расти запасы топлива в мире, что может означать сокращение свободных добывающих мощностей в будущем, - сказала Ребекка Бабин из CIBC Private Wealth Group. - Такое ралли, вызванное чувством облегчения, может ненадолго затормозить медвежий тренд, но лишь на пару дней".

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло этой ночью: вторник, 9 сентября

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Макрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дни

Макрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дни

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

Власти Армении готовы открыть границы с Турцией и установить дипотношения

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7124 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2374 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });