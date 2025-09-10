В США ставки по ипотеке упали до минимума с октября 2024 года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В США на прошлой неделе средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам снизился на 15 базисных пунктов, опустившись до минимума с начала октября 2024 года, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тысяч на неделе, завершившейся 5 сентября, составила 6,49% годовых против 6,64% неделей ранее.

"Ставки по ипотечным кредитам снизились вторую неделю подряд, следуя за падением доходности казначейских облигаций на фоне данных, указывающих на ослабление рынка труда, - отметил заместитель главного экономиста MBA Джоэл Кан. - Благодаря снижению ипотечных ставок спрос со стороны заемщиков на истекшей неделе был самым сильным с 2022 года".

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю подскочило на 9,2% после снижения на 1,2% неделей ранее. Заявки на покупку нового дома выросли на 6,6%, тогда как заявки на рефинансирование имеющейся ипотеки повысились на 12,2%.