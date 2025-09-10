Поиск

В США ставки по ипотеке упали до минимума с октября 2024 года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В США на прошлой неделе средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам снизился на 15 базисных пунктов, опустившись до минимума с начала октября 2024 года, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тысяч на неделе, завершившейся 5 сентября, составила 6,49% годовых против 6,64% неделей ранее.

"Ставки по ипотечным кредитам снизились вторую неделю подряд, следуя за падением доходности казначейских облигаций на фоне данных, указывающих на ослабление рынка труда, - отметил заместитель главного экономиста MBA Джоэл Кан. - Благодаря снижению ипотечных ставок спрос со стороны заемщиков на истекшей неделе был самым сильным с 2022 года".

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю подскочило на 9,2% после снижения на 1,2% неделей ранее. Заявки на покупку нового дома выросли на 6,6%, тогда как заявки на рефинансирование имеющейся ипотеки повысились на 12,2%.

США MBA Джоэл Кан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Нефть Brent подорожала до $67,05 за баррель

"Уралсиб" стал агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка

Сельхозпроизводители ЕАЭС за 7 месяцев повысили цены на 10,3%

Рубль во вторник заметно подешевел к юаню

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });