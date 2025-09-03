Ставки по ипотеке в США упали до минимума с апреля

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США на прошлой неделе снизился на 5 базисных пунктов, опустившись до минимума с начала апреля.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тыс. на неделе, завершившейся 29 августа, составила 6,64% годовых против 6,69% неделей ранее.

Годом ранее ставка составляла 6,43%.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю стало меньше на 1,2% после снижения на 0,5% неделей ранее. Заявки на покупку нового дома уменьшились на 1,2%, тогда как заявки на рефинансирование имеющейся ипотеки повысились на 0,9%.