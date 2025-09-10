Поиск

Lyft запускает пилотный сервис роботакси в Атланте

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. запускает пилотную версию беспилотных поездок в Атланте с водителем, обеспечивающим безопасность. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поездки будут совершаться на минивэнах Toyota Sienna, оснащенных беспилотными системами, разработанными May Mobility Inc. Клиенты смогут вызвать машину через стандартное приложение Lyft.

Цены будут соответствовать стоимости обычных поездок. Первоначально услуга будет предоставляться с утреннего часа пик до обеда по будням, а также в вечернее время по выходным.

Сначала число роботакси будет небольшим, в дальнейшем планируется расширение парка. В автомобилях будут сидеть обученные операторы, которые будут отвечать на вопросы и при необходимости брать управление на себя.

Lyft и May Mobility не назвали сроки полного перехода на беспилотный режим, сославшись на необходимость сбора дополнительных данных - как о производительности системы, так и о готовности пассажиров к таким поездкам.

С начала 2025 года капитализация Lyft подскочила на 47% (до $7,5 млрд), тогда как индекс Nasdaq Composite прибавил около 14%.

