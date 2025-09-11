Starbucks может продать контроль в китайском бизнесе к концу октября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Инвесткомпании Carlyle Group и EQT, а также китайские HongShan Capital Group и Boyu Capital, готовят финальные предложения о покупке мажоритарной доли в китайском подразделении Starbucks Corp., сообщает Reuters.

По словам источников агентства, Starbucks попросила инвесторов подать заявки к началу октября. Соглашение может быть заключено к концу октября, отметил один из источников. В числе инвесторов, которые примут участие в финальном раунде, также называется китайский фонд прямых инвестиций Primavera Capital.

В августе Reuters сообщал, что Starbucks предложила десяти потенциальным покупателям подать необязывающие заявки на покупку ее китайского бизнеса к началу сентября, и большинство из них оценили эти операции примерно в $5 млрд евро.

Теперь американская компания готова окончательно выбрать покупателя, отмечают источники агентства. По их словам, Starbucks планирует сохранить за собой предприятие по обжарке кофе в Китае в целях контроля качества.

Структура потенциальной сделки, а также размер продаваемой доли в китайском подразделении Starbucks, остаются предметом переговоров, сказал один из источников.

Доля американской сети кофеен в КНР снижается в последние годы в связи с растущей конкуренцией со стороны местного бизнеса. В 2024 году она составила лишь 14% по сравнению с 34% в 2019 году, свидетельствуют данные Euromonitor International data.