Starbucks рассмотрит продажу доли в китайском бизнесе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, рассматривает различные варианты дальнейшего развития китайского бизнеса, включая продажу доли в подразделении. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, компания обращалась к консультантам для оценки возможностей наращивания своего присутствия в Китае, и одна из обсуждаемых опций – поиск местного партнера. Руководство сети кофеен неофициально собирает информацию об интересе со стороны потенциальных инвесторов, в том числе китайских инвестфондов.

Компания оценивает различные варианты и пока не приняла окончательного решения, отметили источники.

Продажа части бизнеса китайским инвесторам – популярная модель в ресторанном секторе. В последние годы такой маневр осуществили, в частности, McDonald's Corp. и Yum! Brands Inc.

Китай – второй по величине мировой рынок для Starbucks после США, принесший компании около $3 млрд выручки за прошлый финансовый год. Число кофеен в стране на конец сентября составляло почти 7,6 тыс. В то же время компания сталкивается со значительной конкуренцией со стороны местных компаний, таких как Luckin Coffee Inc.

Акции Starbucks дорожают на 0,6% на предварительных торгах в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 2,3% до $111,4 млрд.