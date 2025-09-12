Летом в России выросли продажи подержанных китайских автомобилей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В России летом продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на треть, сообщила пресс-служба специализированного автопортала "Дром".

"Летом 2025 года в России на вторичном рынке китайские автомобили показали рост продаж относительно лета прошлого года на 31%. Однако, даже с учетом такого скачка, их доля от общего объема продаж увеличилась всего на 0,6%, до 2,5%", - говорится в сообщении.

Средний возраст подержанного китайского авто, продающегося в России - 6,1 года, при среднем возрасте автомобиля с пробегом на дорогах страны более 15 лет.

Аналитики портала отмечают, что устойчивый небольшой рост продаж начинается с августа. Всего летом 2025 года россияне приобрели на 2% больше различных автомобилей с пробегом, чем год назад. При этом средняя стоимость купленных авто упала на 3%, до 890 тыс. рублей.

В основном, по данным портала, россияне выбирают японские и отечественные подержанные машины, доля которых составляет 47% и 21% от общего объема продаж летом 2025 года на площадке "Дрома". За год доля продаж японских авто сократилась почти на 2%, при этом средняя стоимость снизилась на 3% до 950 тысяч рублей.

Российские модели показали рост продаж летом на 4% при небольшом снижении цены на 1%, до 332 тысяч рублей.

"Подержанные немецкие и корейские машины, а также автомобили брендов других европейских стран прошедшим летом россияне выбирали чаще, чем год назад. Однако их доля от общего объема продаж не превысила 10%", - говорится в сообщении.

Немецкие автомобили покупали на 11%, чаще, чем года назад, при этом средняя цена упала на 4%, до 1,6 млн рублей.

Автомобили с пробегом брендов других европейских стран показали летом этого года рост продаж на 9% при падении цены за год на 7%, до 872 тысяч рублей.

Продажи корейских машин с пробегом выросли на 7% за год. При этом они потеряли в цене 7%, в среднем подешевев до 1 млн рублей.